Protegerá Sedema al ahuehuete con cerco

Ciudad de México.- Un cerco alrededor del tronco del ahuehuete será colocado sobre Paseo de la Reforma, informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

"Conviene no acercarse por el momento en estos primeros meses a la zona donde está el cepellón, a donde donde está la zona de raíces del árbol, para que el suelo no se aprisione, no se compacte y entonces el agua pueda penetrar bien", indicó la titular de la Sedema, Marina Robles.

La funcionaria visitó el ahuehuete con los donadores del ejemplar, quienes recomendaron aislar el contorno inmediato del tronco.

"También que el suelo permita que la raíz respire, porque las raíces de los árboles respiran, y además para evitar que en los zapatos no vayan a traer algún patógeno, algún contaminante que pueda afectar la vida del ahuehuete", indicó Robles.

El cerco será dispuesto sin afectar las imágenes colocadas alrededor de las personas desaparecidas.

"Vamos a poner un cerco en la zona más central, de protección, para que sea en esa zona muy cercana al árbol, aproximadamente es un diámetro como de seis metros, el circulo que vamos a colocar, para protegerlo", mencionó Robles.

Habrá letreros y educadores ambientales para explicar a los visitantes la protección.

Las hojas amarillas del ahuehuete comenzarán a caer, explicó la titular de Sedema.

"Sabíamos que en ese proceso de adaptación iba a haber un amarillamiento de la hoja y después las va a perder, una muy buena proporción de esta hoja, y va a empezar a renacer el color verde del ahuehuete", comentó Robles.

"Creemos que en unos tres meses el árbol va a estar en mejores condiciones", aseguró Robles.

Continúa en elaboración el proyecto para ampliar la rotonda, concluyó.