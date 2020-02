Protestan contra AMLO en Palacio Nacional

CDMX.- Las organizaciones civiles Chalecos México y Unidos Somos Futuro realizaron este domingo una protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador afuera de Palacio Nacional, en CDMX.

Los activistas demandaron al mandatario no meter las manos en el proceso de selección de los consejeros electorales, garantizar el abasto de medicamentos, frenar los feminicidios y mejorar la seguridad, entre otras cosas.

Durante y después de que López Obrador encabezó un evento en Palacio, unas 200 personas hicieron una cadena humana y luego realizaron un mitin en el que mostraron cartulinas con leyendas como "México es de todos, no te pertenece".

La política Beatriz Pagés, una de las convocantes, rechazó que detrás de su movimiento esté la derecha o los conservadores, y acusó que López Obrador habla con medias verdades y se burla cada mañana de los mexicanos.

"Aquí adentro en Palacio Nacional hay un gobierno dedicado a engañar a los mexicanos, 30 millones votaron por él y hoy ni los ve, ni los oye ni los conoce. Detrás de nosotros, de este y de otros movimientos no está la derecha ni los reaccionarios ni los conservadores ni los golpes de Estado", expresó.

Ve fantasmas quien no tiene la consciencia en paz, ve espectros quien miente con medias verdades, quien se burla cada mañana de la buena fe y de la inteligencia de los mexicanos.

Pagés aseveró que a López Obrador "le vale" la violencia de género, y advirtió que tampoco le gusta el feminismo porque es un acto de libertad.

"Y tú no crees en la libertad, le has dicho mil veces no a las mujeres de México, no a las estancias infantiles, no a.los refugios para mujeres maltratadas, no a la fundación para cáncer de mamá", reprochó.

"¿Quién gobierna? Te preguntamos. ¿La misoginia o la democracia? Aseguras ser un luchador social, aseguras ser un humanista, pero no has sido capaz de pronunciar el nombre de Fátima ni de Ingrid, ni de otras víctimas, prefieres hablar de rifas, de ocurrencias, de distracciones, en lugar de tener una mano solidaria".

Durante la protesta, las organizaciones también reclamaron que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, considere que las mujeres sean "cenicientas o lavaplatos", en alusión el polémico tuit de la funcionaria sobre el paro de mujeres del 9 de marzo.

"Y sí, nos atrevemos a protestar, y sí, nos atrevemos a indignarnos porque la sangre del feminicidio representa la muerte de la República. No te equivoques, las mujeres representamos más de la mitad de la población, tenemos derecho a que se respete nuestra vida y dignidad", agregó Pagés.