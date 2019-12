Protestan en Metro por mujer agredida en vagón exclusivo

Ciudad de México.-Alrededor de las cinco de la tarde, 15 mujeres de distintos colectivos se organizaron para recorrer distintas estaciones del metro de la Ciudad de México y sacar a los hombres de los vagones exclusivos, en protesta por los golpes que recibió una mujer en la estación Oceanía, el pasado 30 de noviembre, luego de que ella le pidiera que saliera del vagón exclusivo para mujeres.

Según las manifestantes, el acusado le escupió a la chica en el rostro, le dio varios golpes, entre ellos, uno encima de los lentes, por lo que la policía intercedió, pero, para abrir una carpeta de investigación en contra de ella por agresiones, en lugar de al acusado.

Yesenia Zamudio, mujer activista por sus derechos fundamentales, y, por el feminicidio de su hija María de Jesús, explicó en entrevista para este medio que, a la víctima le golpearon el ojo y la dejaron incomunicada por doce horas.

“Muchas veces las encontramos muertas y a veces, violadas”, dijo Yesenia.

Las mujeres pidieron que se respetará los vagones exclusivos para ellas en el Metro. | Cristina Félix

Diálogo previo

Horas antes de la manifestación, colectivos feministas sostuvieron un diálogo con Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en metro Pino Suárez, para peguntarle ¿cuáles serían los protocolos en casos como estos?.

Denunciaron que los propios policías ejercen machismo y misoginia; por lo que la Jefa de Gobierno no respondió nada concreto y solamente hizo alusión a frases como: “Estamos trabajando en eso”, y explicó que, ella había hablado con la víctima.

Sin embargo reconoció el hecho como una agresión y también dijo que, en el Juez Cívico no la atendieron inicialmente como perspectiva de género y además que, los policías del metro no han actuado con eficiencia.

Integrantes de colectivos pidieron a los hombres no abordar los vagones de las mujeres. | Cristina Félix

Por otro lado, la Jefa de Gobierno dijo que en el MP no se llevó a cabo el proceso necesario.

"Si decretamos Alerta de Género no fue de palabra, tiene que hacerse lo que se tiene que hacer. En este caso le pedí a la Procuradora que me voy a quedar aquí hasta que se haga lo que se tiene que hacer. Y a partir de mañana me dedico a ver el tema de los policías en el Metro para que en efecto se hagan todos los protocolos, las cámaras y todo lo que se tiene que hacer, para que los vagones de las mujeres en el Metro sean para mujeres", dijo la Jefa de Gobierno en una transmisión en vivo, hecha por el colectivo Karla Rad Fem en su cuenta de Facebook.

Yesenia dijo que pareciera que "las mujeres integradas en estos movimientos hablan otro idioma", dado que, cuestionaron a Sheinbaum sobre su trabajo y no hubo respuesta; la madre activista asegura que, la Jefa de Gobierno no conoce los derechos fundamentales, debido a la indiferencia.

Los colectivos de mujeres abordaron estaciones del Metro para pedir a los hombres que dejen de usar los vagones exclusivos. | Cristina Félix

La explicación en los vagones

Luego de abordar cada estación, las mujeres realizaron pintas en algunas, con frases como: “Bájate del vagón exclusivo pend***”, además, les explicaron a las mujeres que no entendían las protesta que, ellas buscan dejar a los hombres fuera de los espacios de las mujeres, ya que señalaron, según el artículo 126 de la Ley de Cultura Cívica, no pueden estar en esos lugares.

“No importan que tengan ochenta años, no importa que sean discapacitados, este espacio es sólo para mujeres y niñas menores de doce años. Hemos encontrado a varias mujeres que son renuentes, que meten a su pareja, a su novio, a su hijo aquí adentro y si quieren acompañarlos, para esos están los espacios mixtos.”, dijeron las manifestantes en los vagones exclusivos.

Pese a que, llevaban consigo a dos mujeres de la Concentración Política con ellas por cualquier percance, ellas se retiraron en el punto que conectaba con el Estado de México por falta de jurisdicción.

Algunos policías estuvieron presentes, y pidieron a los hombres que bajaran, incluidos a hombres de la tercera edad.

Finalmente, las mujeres hicieron el performance ya conocido a nivel mundial llamado, "Un violador en tu camino", en la estación Nezahualcoyotl, en protesta por estas, y todas las agresiones cometidas contra el género femenino.