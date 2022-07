Protestan en Zócalo por liberación de feministas que tomaron edificio de CNDH en CDMX

Mujeres feministas que exigen la liberación de Magda y Karla, dos manifestantes que tomaban la CNDH, se manifestaron este viernes frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo.

La protesta, liderada por Libres Ya, comisión por Karla y Magda, se desarrolló a manera de performance donde representaban los hechos donde fueron detenidas mientras portaban máscaras.

El pasado 15 de abril, el edificio sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue desalojado y ahí fue donde las detenciones fueron registradas.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno local informó que se atendió la manifestación para garantizar la no violencia y salvaguardar la integridad de los participantes.

Además, ofreció una mesa de diálogo con las mujeres, la cual no fue aceptada.

La manifestación incluyó pintas en la fachada del edificio.

Proponen el diálogo ante la transfobia en CDMX

Participantes de la categoría femenil de la Cycling Series propusieron abrir mesas de diálogo como una forma de enfrentar las acusaciones de transfobia que surgieron en las últimas semanas.

El 11 de julio, REFORMA publicó que Sofía Zárate, quien ha competido desde hace dos años en esta división, comenzó a recibir insultos en redes sociales por ser una mujer trans, luego de que obtuvo su primera victoria.

La ciclista Jessica Fernández indicó que plantearon llevar a cabo un foro en el que especialistas, deportistas y federativos discutan cómo mantener una competencia justa e incluyente, con la posibilidad de que, incluso, se consideren nuevas categorías dentro de la Cycling Series, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Nos hemos apegado a lo que algunas federaciones ya lograron organizar, para que todos tengan una competencia justa y con equidad.

Te recomendamos leer:

"No queremos que esto se convierta en un binomio, donde es blanco y negro y no hay nada en medio, y no queremos que sea de esa forma, al final el ciclismo es un deporte hermoso, hay lugar para todos", agregó Fernández.