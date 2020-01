Protestan ex trabajadores de Seguro Popular en Palacio Nacional

Ciudad de México.- Ex trabajadores del desaparecido Seguro Popular, procedentes de Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, protestan afuera de Palacio Nacional para exigir plazas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Los empleados que fueron cesados exigen audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con Juan Ferrer, titular del Insabi.

"Dennos la cara, dennos una respuesta, dígannos qué va a pasar con todos los trabajadores del Seguro Popular", lanzó Carmen Viviana Pérez López, médica que también fue despedida después de laborar nueve años en el Seguro Popular.

Los inconformes son médicos y personal administrativo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) que fueron despedidos tras la desaparición del Seguro Popular.

La doctora acusó que aunque se dijo que el Insabi incorporaría a los gestores médicos del SP como ella y a otros trabajadores, en la realidad no han sido contratados.}

No estamos en contra del sistema de salud, lo que queremos es trabajar porque de la nada nos despidieron, agregó.

En un mitin realizado en la entrada de Palacio ubicada en la Calle Moneda, los ex trabajadores corean "¡No somos ninis que quieren cobrar, somos profesionales queriendo trabajar!".

También acudieron con una guillotina con la figura de López Obrador que corta la cabeza del "Pueblo de México".

Samantha Ayala Camacho, ex trabajadora del Seguro Popular en Michoacán, explicó que sólo los han citado para recibir su liquidación, que no corresponde con su antigüedad, sostuvo, pero no les aseguran continuidad laboral.