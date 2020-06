Publican convocatoria para Premio de Periodismo Javier Valdez Cárdenas 2021

Ciudad de México.-En homenaje al periodismo combativo y crítico que realizó Javier Valdez Cárdenas, en publicaciones nacionales y en los libros publicados por el sello Aguilar, se hace hizo pública la convocatoria para periodistas y reporteros mexicanos y extranjeros radicados en México a participar en el Premio de Periodismo Javier Valdez Cárdenas 2021.



De acuerdo con las siguientes bases podrán participar todos los profesionales del periodismo nacidos en México, o extranjeros con al menos cinco años de estancia comprobable en territorio nacional.

Además que deberán ser periodistas en ejercicio comprobable a través de publicaciones en medios análogos o digitales conocidos y de circulación nacional.

Las bases de la convocatoria precisan que queda abierta a partir del 1 de octubre de 2020 y se recibirán trabajos hasta el 28 de febrero de 2021.

Las condiciones del concurso son las siguientes: cada participante deberá entregar un proyecto de investigación periodística sobre uno de los temas urgentes de la agenda nacional. El jurado privilegiará los proyectos que traten los asuntos que preocuparon a Javier Valdez Cárdenas a lo largo de su obra: el crimen organizado, la corrupción política, las víctimas de la violencia, el abuso del poder, el desempeño cuestionable de las fuerzas armadas, el deterioro social, entre otros.

Javier Valdez Cárdenas homenajeado en el Premio de Periodismo Javier Valdes Cárdenas 2021. | DEBATE

El proyecto debe presentarse de manera individual o en coautoría -máximo 2 personas-, con el nombre que utiliza el periodista en su quehacer profesional, bien documentado, con las menciones, cualesquiera que sean, de fuentes, referencias y bibliografía.

Requisitos

El ganador del proyecto de investigación tiene el compromiso de entregarlo en formato de libro en un plazo no mayor a diez meses con una extensión mínima de 150 cuartillas en Times New Roman de 13 puntos e interlínea de 1.5.

La propuesta no debe ser mayor a 10 cuartillas, también en Times New Roman de 13 puntos e interlínea de 1.5. En cada proyecto se anotará con claridad el objetivo y los temas a desarrollar, la importancia de difundirlo en nuestra sociedad y las posibles repercusiones en los lectores. El jurado privilegiará los trabajos en curso de investigación.

El autor del proyecto ganador se compromete en tiempo y forma con lo establecido en su propuesta y los tiempos fijados por la editorial para la publicación de la obra ganadora.

No podrán participar proyectos cuya obra se encuentre en dictamen con alguna editorial o contratada por alguno de nuestros sellos u otras casas editoriales.

Los concursantes enviarán sus propuestas en sobre cerrado a la siguiente dirección: Miguel de Cervantes Saavedra No. 301 piso 1, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11520.

En sobre aparte, dentro de la propuesta, incluirán en máximo una cuartilla, los siguientes datos: nombre completo, domicilio, número de teléfono o celular, copia de identificación oficial o pasaporte, correo electrónico y una ficha biográfica donde se detalle su experiencia profesional y anexe pruebas de publicaciones que acrediten su actividad periodística actual de acuerdo al primer punto de esta convocatoria.

También podrán enviarse las propuestas por medio de correo electrónico, en un documento en PDF dirigido a Alejandra Valdez, a la siguiente dirección electrónica: alejandra.valdez@penguinrandomhouse.com.

No se aceptarán propuestas que no cumplan los requisitos, tesis para cualquier grado ni proyectos que no reúnan los requerimientos establecidos.

Del 1 de octubre de 2020 y se recibirán trabajos hasta el 28 de febrero de 2021 para el Premio de Periodismo Javier Valdes Cárdenas 2021. | DEBATE

El premio consiste en un apoyo directo a la investigación o proyecto hasta por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), como gastos a comprobar, y $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.) a cuenta de regalías, que recibirá el ganador a la entrega de la versión definitiva del libro, según acuerdo entre el autor y la editorial. En caso de tratarse de una obra en coautoría, las cantidades especificadas se repartirán en partes iguales.

El jurado estará compuesto por dos personalidades del medio periodístico nacional y por Griselda Inés Triana López, viuda de Javier Valdez.

El fallo del jurado se dará a conocer a través de la página Me gusta leer México de Penguin Random House y sus redes sociales, el 15 de mayo de 2021, en conmemoración del aniversario luctuoso de Javier Valdez Cárdenas.

La presidenta del jurado será Carmen Aristegui y el fallo será inapelable. En caso de que el jurado no encuentre propuestas relevantes podrá declarar el concurso desierto. Los casos no previstos por esta convocatoria, serán resueltos por Penguin Random House Grupo Editorial y los jurados de este certamen.

