'Pues cada quien pide donde le duele', afirman en caravana anti-AMLO en CDMX

Cd. de México, México.-Sobre Juárez, casi junto a Bellas Artes, dos jóvenes ofrecían pintar una leyenda en las ventanillas a cambio de una cooperación voluntaria: "¡Fuera AMLO!". Eran comerciantes hasta que perdieron el trabajo y ahora aprovechaban la protesta contra Andrés Manuel López Obrador para ganarse algunos pesos.



"'Fuera AMLO' y 'Traidor' o lo que la gente nos pida", explicó uno de ellos. Se llamaba Daniel, traía un cubre bocas negro y dijo que ha pedido al Gobierno apoyo, pero sin respuesta. "Los de la camionetita me dieron 200 pesos. Este me dio 11 pesos, pero la mayoría no quiere, es que como son carros buenos.. o también ya traen sus leyendas", añadió, parado entre los autos que no dejaban de sonar el claxon contra el Presidente.

Había dos filas de autos, uno junto a otro en dos carriles, hasta Bucareli. Pero había cientos, incluso en motos y bicicletas, dispersos más allá sobre Paseo de la Reforma. En las dos vías, desde Avenida Hidalgo hasta el Ángel y algunos hasta la Fuente de Petróleos, sonando el claxon en la segunda caravana de Frente Nacional Anti AMLO (Frena).

La necesidad nos hace salir a ingeniérnosla, dijo Daniel. ¿Que cómo veía la protesta? Pues cada quien pide donde le duele, respondió.

Los del Frena hacían mucho ruido y acusaban de comunista al Presidente. O de socialista. O de "abortista". O de feminista. Como si López Obrador, quien llegó al Gobierno al mismo tiempo por Morena y por el PES, un partido evangélico, tuviera ideología o se interesara por la violencia contra las mujeres.



Recorrían Reforma desde las nueve de la mañana haciendo ruido y con pancartas pidiendo la renuncia del Presidente. "AMLO vete a tu rancho", decían. "El pueblo manda, Andrés López: estás despedido", "AMLO: vete ya", "AMLO socialista", "AMLO: mentiroso y traidor a la Patria", "AMLO: no queremos tu socialismo de cuarta", "AMLO protector de Bartlett y tus amigos", "Basta de dividirnos". Iban en auto y con cubre bocas por la pandemia del Covid-19 que ha dejado más de 16 mil muertos. Otros los apoyaban de pie a los costados .

Prometió que iba a bajar la gasolina, prometió muchas cosas y nada ha cumplido, dijo un hombre en bicicleta, que llegó de Pantitlán, donde tiene un taller de bicicletas.

Ocultó al pueblo su intención de convertir a México en una Venezuela, de convertimos al comunismo. No dijo que iba a aprobar completamente el aborto, no nos dijo que iba a luchar contra la religión como lo hace la través de las feministas, acusó el señor Eduardo Camargo. Frente al Palacio de Bellas Artes, donde daba la bienvenida con una lona blanca con la foto de López Obrador y letras rojas: ¡Fuera! Mentiroso, Perverso, Corrupto. ¡No al comunismo!.

Había carros de todo tipo y bicicletas, pero para la gente que se creía "el pueblo" y que retomaba el discurso de López Obrador, todos eran iguales. Parada en una estación del Metrobús, una mujer agarraba con una mano diablito lleno de bolsas, y con la otra los señalaba para gritarles: "Pinches rateros, están saqueando al País, traicioneros a la Patria, quieren seguir destruyendo a la Nación desgraciados, pinches rateros", les decía. ¿Y qué se robaron?. "Por eso, infórmate, infórmate para que sepas qué se roban de tu país", dijo y siguió.



Algunos que recibían los insultos se asomaban y se carcajeaban. Otros gritaban ¡Viva México. En un auto rojo una familia llevaba unas bocinas y puso "La Boa", de la Santanera. La BOA en referencia al supuesto "Bloque Opositor Amplio" con el que López Obrador salió a victimizarse.



Sobre Eje Central un hombre llamado Pablo Romero leyó un manifiesto. Dijo que esperan que López Obrador renuncie antes de noviembre. "Queremos que López renuncie por los más de 19 millones de desempleados, por el desabasto perverso de las medicinas, por ahuyentar la inversión, por pactar con el narco, por el manejo criminal de la pandemia. ¡No queremos tu comunismo!", gritó, yo rodeado de simpatizantes del Presidente que retomaban las calumnias lanzadas en las conferencias "mañaneras" del Presidente.



Perros rabiosos, prianistas, puro carro del año, les gritó una mujer sobre Bucareli. Más allá, un vendedor de dulces en silla de ruedas parecía dividido. Por una parte les gritaba a los manifestantes que se bajaran a pie y por otra, en su mesa de dulces traía un pancarta contra el Presidente por prohibir, dijo, la venta de pequeños comerciantes pero permitirles a los centros comerciales. "AMLO: robar es un delito, pero arruinar el País es traicionar a la Patria", decía su manta.

La manifestación duró más de tres horas. Dieron tantas vueltas, que un policía calculó que eran 30 mil y otro, que eran 300. Al final, en la esquina de Eje Central se había formado un grupo de simpatizantes del López Obrador que gritaban "¡Arriba AMLO! ¡Abajo esclavistas!" a los últimos del Frena que pasaban sonando el claxon. Luego se acabó la protesta y se acabó el ruido. Llegó una calma silenciosa. Una calma como la paz que se siente en un lunes sin mañanera.

