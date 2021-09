¡Puro Rock! Presenta en CDMX concierto por el 50 aniversario del Festival Avándaro

El festival más emblemático de México, Avándaro, cumple este fin de semana su 50 aniversario y en la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cosmos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se contará con conciertos streaming (gratuito) de diferentes talentos.

El evento podrá seguirse por redes sociales de la secretaría y por Capital 21 en punto de las 17:30 y hasta las 21:00 horas.

El programa, del llamado “Woodstock mexicano”, incluye una serie de conversatorios sobre la censura que sufrió el rock en español, el cual se mantuvo al margen de la visibilidad mediática en México por más de una década.

Además, se contará con la presencia de integrantes de bandas como: Umbrales, Esteban Gómez González (Ex vocalista de Odisseo); Leslie Grun; Heavy Nopal; La Matatena; Riesgo de Contagio; Los de Abajo; Urss Bajo el Árbol, por mencionar algunos.

El FARO Cosmos se engalanará con la presencia de Dug Dug´s, una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano de todos los tiempos, por ser pioneros del género, encabezada por su líder y fundador Armando Nava; Esteban Gómez González, antiguo miembro y vocalista de la agrupación Odisseo; “Etel”, banda de rock originaria de la Ciudad de México; Heavy Nopal, banda de culto e icono del rock nacional; Jessy Bulbo, compositora y ex bajista del grupo Las Ultrasónicas y La Matatena, una de las mejores y más longevas representantes del ska mexicano.

Foto: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Cinco décadas del concierto de rock mexicano más importante

Para conmemora los 50 años del Festival de Avándaro, reconocido por haber sido censurado por las autoridades gubernamentales del paçis durante los 70, cuenta además con talento de otras partes del mundo como: Alex Perales, legendario guitarrista de Tijuana, Baja California, que ha tocado con grupos de rock emblemáticos del lugar, como Tijuana No.

Fundada en el 2014 en la ciudad de Tijuana, otro de los invitados es la banda Entre Desiertos, cuyo sonido integra una amalgama de géneros; desde las sonoridades eléctricas del Rock, la búsqueda de una experimentación de timbres y dinámicas que provienen del Jazz y de una fuerte influencia de música de percusión.

Otros que se darán cita este fin de semana son el músico y guitarrista Javier Martín del Campo; desde Naucalpan llegará Lengualerta, encabezada por Rodrigo López, cantante de reggae y cuya propuesta musical está enfocada en la concientización y la transformación social a través de la música y la poesía de su lírica; el grupo Los de Antes y Panashevi, que ofrece un rock que combina grandes melodías con texturas punk rock y tinturas inorgánicas, figuran en la programación.

El talento vía streaming Avándaro, lucirá con: 1000 Xander; 400 Conejos Ebrios; Abbadon; Ada Castro; Araña Camello; Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra; Blue Cats; Cita Ricardo; Elo Vit; Entre Desiertos; Fausto; Felix & The Kats; Fuimos Venados; Guerreros de Metal; Gus Orozco; Homenaje a Marcela; Sin Aliento; Javis La Revo; Kara; La Barranca; La Lupita; Megaton; Next; Peace & Love; Por la Gloria del Metal; Prodigal Son; Ritmo Peligroso; Rostros Ocultos; Skalo; The Koartadas; Trans Metal y Xochihua, para recordar uno de los festivales más importantes de México.