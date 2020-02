"Que cada una decida": Graciela Márquez sobre Paro Nacional 9M

CDMX.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, lanzó un comunicado sobre la participación de las mujeres que laboran en la Secretaría en el Paro Nacional del próximo 9 de marzo. Que cada una decida. Que todas seamos una. El 9M las mujeres de la Secretaría de Economía elegirán en libertad En el comunicado señala que las mujeres que deseen participar en dicho paro, cuentan con su respaldo y apoyo, además de que no recibirán sanciones.



Debido al movimiento feminista que convoca a Paro Nacional este 9 de marzo de 2020 a todas las mujeres alrededor de México, distintas instituciones de índole privado y público se han sumado a la causa, para que las personas que participen no sean sancionadas por no asistir a sus labores o escuelas.

La Secretaría de Economía, Graciela Márquez lanzó un comunicado acerca de este paro: "A lo largo de mi vida muchas mujeres me han enseñado caminos de libertad, de responsabilidad y de ética. En su diversidad de pensamiento he alimentado mis convicciones y he formado mis principios." se lee en el texto.

No tengo duda: erradicar la violencia contra las mujeres es un compromiso de todas y todos. Apoyemos siempre las acciones que tengan esta meta

#Circular �� Que cada una decida. Que todas seamos una.

El 9M las mujeres de la Secretaría de Economía @SE_mx elegirán en libertad.#9marzo #9M pic.twitter.com/A845YUpAXD — Graciela Márquez Colín (@GMarquezColin) February 23, 2020

Comprometámonos por el respeto a la dignidad de nuestras compañera de trabajo, de nuestras madres, hermanas, hijas y conciudadanas. Hoy tenemos la voz y la fuerza eficiente para que México transite a un mejor lugar

