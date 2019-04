Qué pasa si no presento mi declaración anual

Este 30 de abril, es el último día en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) da de límite para que las personas físicas presenten su declaración anual, pues quien no lo haga podría afrontar grandes consecuencias, no solo por multas, si no podría llegar a afectar su historial crediticio.

Quién debe de realizar la declaración

La declaración anual es obligatoria para las personas físicas que hayan obtenido ingresos por prestar servicios profesionales, rentar bienes inmuebles y realizar actividades empresariales, así como por la enajenación y adquisición de bienes y percibir salarios e intereses, entre otros.

Según el SAT, quedan exentos de esta obligación quienes reciben ingresos únicamente por salarios o salarios más intereses bancarios nominales hasta por 20,000 pesos.

Según cifras actualizadas al 29 de diciembre del 2017, las sanciones por cada obligación no declarada van de 1,400 a 17,370 pesos, mientras que cada obligación presentada fuera del plazo señalado —o por incumplir con el requerimiento— puede representar una multa entre 1,400 y 34,730 pesos.

De manera similar, cuando un contribuyente no presenta las declaraciones por Internet y está obligado a ello o si las presenta fuera del plazo o éstas no cumplen con los requerimientos de la autoridad, puede derivar en una multa que va de 14,230 a 28,490 pesos.

Por su parte, el SAT refiere que las multas se deben pagar en tiempo y forma o se puede ser acreedor a una sanción adicional.

¿Se puede presentar después?

Aunque la fecha límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril, si usted es una persona física que sólo recibió ingresos por salarios o intereses nominales hasta por 20,000 pesos, puede presentar su declaración anual en otro momento del año.

Para los contribuyentes que sí deben cumplir con esta obligación en este mes, pero por alguna razón lo hagan después, sí se puede presentar la declaración en otro momento del año.