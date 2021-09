"Que seas chapulín es una ofensa bien cabrona", Así viven los cholos de Iztapalapa

Ciudad de México.- ¿Te has puesto a pensar como vive un cholo?, el youtuber Yulay documentó como viven los integrantes de la banda Sur 13 de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, así como sus experiencias y codigos dentro de la pandilla.

De acuerdo al youtuber Yulay, ha optado por documentar la vida de la comunidad de los cholos capitalinos, quienes se autodenominan "Mexican For Life" (MFL).

Los integrantes de la banda Sur 13 comentaron que a pesar de que son pandilleros activos hoy viven una vida más tranquila, ya que tienen familia, incluso varios se dedican a las artes, como la actuación y la música.

Pero ¿Por qué se llaman Sur 13?, esta banda se puso ese nombre ya que para poder permanecer a la pandilla deben aguantar 13 segundos de golpes, específicamente patadas, el cual es como una iniciación.

A pesar de que cada uno tiene sus actividades, familia y responsabilidades personales, deben de asistir a una junta que se hace una vez al mes, el cual es un compromiso que adquirieron al momento de ingresar a la banda, cabe señalar que el respeto es una obligación para formar parte de la misma.

Los entrevistados le dijeron a Yulay que ellos tienen estrictas reglas las cuales no pueden divulgar de manera pública, pero que ver, oir y callar es uno de los códigos del grupo.

Para ellos una de las ofensas más grandes es "que te metas con un compa o con la mujer de un compa... que seas chapulín es una ofensa bien cabrona; si andas chapulineando vas a recibir tu merecido".

Los integrantes de la banda Sur 13 le piden a los ciudadanos que no les tengan miedo, que no escondan sus cosas cuando se los encuentren en la calle, ya que su aspecto no los define ni tampoco tienen necesidad de robar ya que cuentan con un trabajo, pero si pasas por su calle debes de invitarles un refresco o un "toque".