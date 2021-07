Que siempre no, capitalinos de 30 a 39 años no podrán elegir en qué unidad vacunarse

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes que todos los capitalinos de entre 30 y 39 años que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 podrían acudir desde el martes a cualquier sede, sin importar su alcaldía, hoy anunció lo contrario.

A través de su cuenta de Twitter, Facebook y el grupo de actualizaciones en Telegram, el Gobierno capitalino publicó una gráfica donde indica que los treintañeros de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza deberán vacunarse en la unidad vacunadora de su alcaldía.

Sin embargo, los de Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco, así como los mayores de 39 años en toda la capital que no recibieron su primera dosis, podrán acudir a cualquier unidad sin importar la alcaldía.

Incluso, los treintañeros de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza tendrán un calendario de aplicaciones que va del viernes 23 al martes 27 de julio, mientras que en las otras demarcaciones será del martes 20 al sábado 24 de julio.

El cambio de opinión, en un día

En tanto que, el anuncio de que los chilangos de entre 30 y 39 años podrían vacunarse donde quisieran sin importar su alcaldía de residencia, lo hizo el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, durante la conferencia virtual de Claudia Sheinbaum sobre el avance de la pandemia.

"Cualquier persona mayor de 30 años, podrá acudir a cualquier Sede de Vacunación que esté aplicando primera dosis –sin importar su alcaldía de residencia–, a la que mejor le convenga, el día que mejor le parezca", indicó.

En la misma, a pregunta expresa, la jefa de Gobierno aseguró que no se registrarían aglomeraciones en las unidades vacunadoras por la agilización del proceso, que además de tener que llevar cada persona su expediente de vacunación impreso, ya no hay mesas de registro ni explicación, por lo que ya no pasan tanto tiempo las personas al interior de la unidad.

Mientras que el cambio en la logística, después del anuncio de ayer, solo fue informado a través de la gráfica publicada en redes, así como en la cuenta de Sheinbuam Pardo, sin más detalles ni especificaciones.