Quebrantan derechos laborales y humanos de periodistas en México durante la pandemia

México.- La libertad de expresión en México no solo ha sido violentada con los atroces asesinatos de comunicadores desde hace años. En la realidad actual del Covid-19, muchos han fallecido por el quebranto a sus derechos laborales y humanos durante sus coberturas de la pandemia que azota al país.

Asociaciones de periodistas locales e internacionales, académicos y la organización Artículo 19 han documentado estos actos en perjuicio de reporteros, fotógrafos y camarógrafos.

"Después de los profesionales de la salud y las autoridades, quienes están en la siguiente línea de batalla son los periodistas", ha reconocido Artículo 19.

Derecho quebrantados

Algunos de los comunicadores han sido obligados a trabajar en condiciones precarias, sin el equipo de protección suficiente o en panoramas de riesgo tras haber superado el Covid-19.

Enrique Lizalde es uno de ellos.

Falleció en Baja California por las secuelas del Covid-19, tras dos meses de enfermedad. Sus patrones no le dieron facilidades para su recuperación tras el diagnóstico. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, el periodista cuestionó: "Que alguien que me diga si existe algún programa que ayude a la recuperación para pacientes de la COVID-19 una vez que están en casa, además de las terapias pulmonares. ¿Qué pasa con aquellos empleados que tienen que regresar a trabajar, y su condición no les permite hacerlo? ¿Quién los está defendiendo ante el abuso de las empresas?", compartió.

Su compañero y amigo Alan Flores, también periodista, lo recordó para Debate como una persona de ideales firmes, congruentes y con una forma de compartir única con sus seres queridos: "Lo extrañamos, pero está en un lugar infinitamente mejor, donde seguimos aprendiendo", destacó.

A pesar de haber hecho un llamado desde el Congreso de Baja California para esclarecer el trato laboral que recibió Enrique Lizalde, Alan Flores dijo que el Gobierno únicamente ha respondido a través de esquelas.

De acuerdo con Artículo 19, otros casos han mostrado la falta de seguridad laboral. Según narra, el fotoperiodista David Alvarado, conocido como Piti o Gama, vivía en la Ciudad de México, y fue alcanzado por el virus cuando desempeñaba su trabajo. Murió el 6 de mayo. El caso de este fotógrafo es una muestra clara de la precariedad en la que viven los trabajadores de la comunicación, ya que, habiéndose desempeñado por treinta años en la nota roja, su condición de diabético complicó su salud, y su familia tuvo que organizar una colecta para pagar por los servicios médicos.

Jonathan Arana Chan, de tan solo 23 años de edad, era camarógrafo del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, y falleció el 8 de mayo a causa del Covid-19. Fue el segundo trabajador de esa oficina en fallecer, pues previamente su compañera Martha Caballero Colli había muerto por el Covid-19. Ellos se suman a una lamentable lista de 33 periodistas fallecidos, de acuerdo con la campaña "Emblema de prensa", realizada desde Ginebra, que realiza en modo de homenaje un conteo internacional de los afectados.

Condiciones laborales

La doctora Mireya Márquez Ramírez, académica de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señaló que existen varias condiciones en el país que han degradado todos los empleos.

Sin embargo, en el caso del periodismo, puntualizó que se tienen dos dimensiones de precariedad laboral: una de ellas —explicó— es la que también existe en todo el mundo, como consecuencia de la economía neoliberal, y se trata de la inseguridad laboral respecto a los contratos y los pagos de los periodistas; no obstante, consideró que en México eso se agrava por las leyes laxas y la impunidad.

La otra precariedad laboral que enfrenta el sector es la relacionada a las condiciones de trabajo.

Márquez Ramírez consideró que a lo anterior se puede agregar una condición de precariedad, que es la necesidad de tener una fuente de ingreso extra, ya sea trabajando para otros medios o un empleo completamente distinto al periodismo: "La pandemia crea el ambiente perfecto para que se intensifiquen estas condiciones de trabajo degradadas", aseguró la académica.

La especialista ya ha podido documentar a través de una encuesta digital que durante esta pandemia los periodistas del país han perdido el trabajo, y otros más hablan de que sus condiciones laborales se han degradado significativamente. No obstante, reportan beneficios de trabajar desde casa.

Señaló que el periodismo en México no tiene la protección, la legitimidad social ni el prestigio que tendría que tener en una democracia por múltiples razones.

Impacto mundial

La campaña "Emblema de prensa", en Ginebra, documentó a nivel internacional que a causa de la pandemia han fallecido 489 periodistas desde el 1 de marzo.

Por regiones, indica que América Latina lidera, con más de la mitad de las víctimas, 276 muertes; le sigue Asia, con 125 fallecidos; por delante de Europa, con 38 muertos; América del Norte, con 26; y África, con 24.

La edad promedio de los periodistas que murieron en noviembre es 56. Poco más de un tercio de las víctimas tenían menos de 60 años.

Según el organismo, el número real de víctimas es ciertamente mayor, ya que a veces no se especifica la causa de la muerte de los periodistas o no se anuncia su muerte. Las estadísticas pueden ser engañosas, porque los países que brindan información están a la cabeza; mientras en otros países no hay información confiable.

El recuento de la PEC se basa en información de los medios locales, asociaciones nacionales y en datos enviados por periodistas y corresponsales regionales de ella.