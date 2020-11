Quiebran 32 mil 493 negocios de CDMX debido al confinamiento de la pandemia de Covid-19

Ciudad de México.- Debido al confinamiento y la pandemia de Covid-19, se registró el cierre de 32 mil 493 negocios en la Ciudad de México en tan solo en el mes de septiembre, de acuerdo con datos de la iniciativa privada.

La cifra casi quintuplica los 7 mil establecimientos creados desde el mes de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que fueron reportados por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco).

El saldo de establecimientos afectados y cerrados por la falta de actividad comercial apunta principalmente a las tiendas de abarrotes, papelerías y otros comercios minoristas.

El impacto coincide con el diagnóstico del propio Gobierno de la Ciudad de México, que otorgó más de 50 mil microcréditos principalmente a este tipo de giros.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México (CanacoCDMX), prevé que al final de este año, el acumulado sea 37 mil 800 negocios quebrados, según estimaciones a partir de una encuesta.

De acuerdo con el sondero que tuvo acceso REFORMA, prevé que para el cierre de noviembre sean 34 mil 400 establecimientos perdidos.

Además, la Canaco estima que por el lado de los locales que ofrecen algún servicio, los gimnasios son el giro más golpeado con más de mil 800 establecimientos cerrados.

La misma cámara calcula que la afectación a restaurantes fue de 682 comercios cerrados, mientras la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac), estima una pérdida de 7 mil 500 restaurantes solo en la Zona Metropolitana.

En tanto, Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló que conforme a sus registros, de enero a octubre, se habrían dado de baja apenas 924 establecimientos, mientras que entre el mes de abril y octubre, se crearon 7 mil 216 comercios de bajo impacto, entre comercios formales e informales, aunque no ilegales.

"Nosotros no vemos ni cierres generalizados ni por calles ni por zonas ni por sectores ni por giros, no está a la vista de nadie eso. Sí hay algunas cortinas abajo de negocios que por la pandemia cerraron, pero no es un fenómeno generalizado. La cifra que nosotros tenemos es de quienes anunciaron su baja ante la Sedeco y otras autoridades"

Acotó Fadlala Akabani.

Con información de Reforma