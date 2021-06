¿Quién es José Antonio De los Reyes Heredia, el nuevo rector de la UAM?

A menos de un mes de que el actual rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) concluya su gestión, la Junta Directiva de dicha institución educativa anunció a José Antonio De los Reyes Heredia con el nuevo dirigente de la casa de estudios capitalina.

De acuerdo con un comunicado de la UAM, quien actualmente se desempeña como secretario general sustituirá a Eduardo Peñalosa Castro del 4 de julio de 2021 al 3 de julio de 2025.

Mientras que entre sus retos está el regreso de la institución a las clases presenciales, sobre lo que aseguró, "debemos garantizar las condiciones para un retorno seguro", ello, con atención a los problemas comunitarios de salud y formación integrales, así como a las carencias tras un relativo menor aprendizaje vía remota y las dificultades de infraestructura en instalaciones, equipo y plataformas.

Leer más: ¡Que no se te pase! El próximo lunes es el Simulacro Nacional 2021 en Valle de México

En este marco, De los Reyes Heredia propuso sistematizar lo aprendido durante el confinamiento y la operación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), a fin de crear mecanismos de apoyo, sensibilización y formación de los docentes para que asuman las nuevas tareas.

Además, resaltó la importancia de levantar un diagnóstico del impacto en la investigación y el desarrollo de los planes de posgrado, con el fin de atender con oportunidad diferentes problemáticas.

Durante 30 años "he visto a la UAM transitar por dos pandemias virales; una crisis económica que, salvo breves episodios, no ha cejado desde 1994, además de un terremoto -en 2017- y siempre ha sido solidaria. Bajo su cobijo he dirigido más de 50 tesis de posgrado en temas de Catálisis y he contribuido”, aseveró.