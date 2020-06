Quién es José Armando Briseño, "El Vaca"; autor intelectual del ataque de García Harfuch

CDMX.- El día ayer se logró la detención del presunto autor intelectual por el ataque contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el hombre fue identificado como José Armando Briseño, alis "El Vaca".

El hombre identificado como José Armando Briseño, conocido como "El Vaca", fue detenido en la colonia de Santa Catarina en la Alcaldía de Tláhuac, quien también es considerado como el líder de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Una autoridad de seguridad de la capital, no autorizada a ser identificado por tratarse de una investigación en curso, dijo The Associated Press, que José Armando Briseño, fue capturado en el oriente de la ciudad el día de ayer, horas después del atentado.

El Vaca, quien es considerado como un jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jaliscoy fue ubicado gracias a las cámaras de seguridad.

"El Vaca", recibía órdenes de Carlos Andrés Rivera Varela, alias "El Morro", líder regional del CJNG.

José Armando Briseño era el encargado de coordinar acciones violentas en contra de integrantes de grupos antagónicos, según la investigación de las autoridades.

Además se sabe que "El Vaca" reclutó a los hombres que atentaron en Plaza Artz en contra de los ciudadanos originarios de Israel, el 24 de julio de 2019.

De acuerdo con el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que en cuando las primeras líneas de investigación (a partir de las declaraciones de los detenidos), señalan que varios hombres fueron contratados en distintos lugares del país hace aproximadamente tres semanas y luego fueron organizados en cuatro células, cada una con siete integrantes.

Refirió que los atacantes escogieron tres puntos de la ciudad para atacar al secretario, incluido aquel en el que finalmente ocurrió el atentado.

El portavoz añadió que la noche previa, los sujetos fueron a recoger el armamento que utilizarían. Los detenidos proceden de seis estados del país y uno de ellos es de origen colombiano.

Este tipo de ataque no es normal, cruzaron la raya. Debe leerse como un hecho excepcional

Mencionó Alejandro Hope, analista de seguridad y exmiembro de la agencia mexicana de inteligencia al medio AP.

Van dos actos muy graves en dos semanas. Primero el asesinato del juez federal y ahora el ataque al jefe de seguridad ciudadana de la ciudad

Haciendo referencia al juez Uriel Villegas Oritz, quien fue asesinado en el estado de Colima junto a su esposa, Verónica Barajas y sabe que el CJNG tiene presencia en la zona.

Tras el asesinato, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el juez aparentemente fue asesinado debido a su trabajo y un funcionario federal confirmó que Villegas había estado manejando casos relacionados con el CJNG, ya que el cártel ha estado detrás de diversos ataques en varias partes del país y es uno de los principales grupos del crimen organizados.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que en meses recientes que ese cártel ha intentado comprar armamento de alto poder en ese país, como ametralladoras M-60, el poder del grupo es tal que hace años durante un enfrentamiento con las autoridades mexicanas, derribaron un helicóptero militar con un lanzagrandas.

El CJNG ha establecido presencia prácticamente nacional, desde las playas de Cancún (en el este), hasta el norte del país y ha sido blanco de las autoridades de México y de Estados Unidos.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado como "El Mencho" y considerado el líder del CJNG.

También puedes leer:

"Fuimos cobardemente atacados por el CJNG": Omar García Harfuch

Atentan contra Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX en Lomas de Chapultepec