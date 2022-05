Quiénes y cómo se beneficiarán de la condonación del predial 2020 y 2021 en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció un paquete de beneficios para la economía familiar afectada por la pandemia de COVID-19, entre ellos la condonación de la deuda predial de los últimos dos años.

A través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el gobierno capitalino especificó quiénes y cómo podrán beneficiarse de este plan de ayuda familiar.

Luz Elena Gonzále, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la ciudad, señaló que la doctora Sheinbaum se suma al llamado del Presidente de la República para seguir apoyando a las familias más vulnerables.

Advirtió que durante la Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus no todas las familias pudieron pagar sus contribuciones, como el Predial, y no pagaron, no porque no quisieran hacerlo, sino porque no pudieron hacerlo, apuntó.

Lamentablemente, puntualizó, el cierre de actividades afectó el ingreso de todas y de todos, por lo que el gobierno de la Ciudad de México lanza un nuevo Programa Emergente de Apoyo.

Este programa beneficiará que todas aquellas familias vulnerables que tengan una vivienda con valor catastral de 2.4 millones de pesos.

El valor catastral es el que viene en las Boletas Prediales, no es el valor comercial, no es el valor en el que venden sus propiedades.

Las familias vulnerables de la ciudad que no pudieron pagar su Predial durante los últimos dos años pueden ponerse al corriente pagando únicamente el 2022.

Es decir, a cambio, el gobierno capitalino eliminará los adeudos de 2020 y de 2021.

"Vamos a condonar de manera extraordinaria los adeudos de Predial de 2020 y 2021, así como las multas, las actualizaciones generadas durante la pandemia, a las familias que más lo necesitan: las que tienen un inmueble con valor de hasta 2.4 millones de pesos de valor catastral, con solo pagar el 2022", destacó Luz Elena González.

Beneficio para 80 mil familias en CDMX

Para obtener el beneficio, la Secretaría de Administración y Finanzas no va a revisar adeudos previos. Cancelará las deudas de estos años una vez que los usiarios se pongan al corriente.

Se prevé que con esta medida se beneficien a casi 80 mil familias en todas las alcaldías de la Ciudad de México que, durante los últimos años, no pudieron pagar su Predial.

El apoyo se puedde solicitar a través de la página web de la Secretaría de Finanzas en www.finanzas.cdmx.gob.mx.

Se debe bajar la línea de captura y pagar en cualquiera de los 8 mil 500 Puntos de Pagos que tiene la Tesorería.