Quiere Claudia Sheinbaum que en el Mercado Sonora se dejen de vender animales

A la par de revisar si había casos de abuso animal en el Mercado Sonora, el Gobierno de la Ciudad de México buscará que sus locatarios vayan cambiando de giro, aseveró Claudia Sheinbaum, quien agregó que las investigaciones apuntan a un cortocircuito como la causa.

A un día del incendio que dejó 10 locales dañados, la jefa de Gobierno puntualizó que tanto la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indagan si había casos de maltrato animal en el lugar.

Además, como tanto las cédulas de los locatarios, como el giro principal del mercado es la venta de animales vivos, Claudia Sheinbaum destacó que su administración buscará realizar mesas de trabajo con los locatarios para que vayan migrando a otros giros.

“Es un mercado muy grande y, obviamente, queremos que esto se vaya eliminando, pero hay que hacerlo de común acuerdo con los locatarios y no como un tema forzoso, con excepción de donde hay maltrato, pues que se intervenga directamente", acotó Sheinbaum.

De igual forma, consideró importante que la administración capitalina revise tanto el cumplimiento de la legislación en la materia del maltrato animal, de lo que se encargarán la PAOT y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), como el asunto de la venta de animales vivos en el mercado de la Venustiano Carranza.

“Vamos a aprovechar para una revisión junto con la alcaldía (Venustiano Carranza) y la Secretaria de Desarrollo Económico para la atención del Mercado Sonora y la reorientación de estas cédulas, para que se vayan abriendo otras posibilidades a través de las mesas de trabajo con los locatarios, y la atención, por supuesto, del maltrato animal", asentó la jefa de Gobierno, reiterando que no se buscará su prohibición.

Todo apunta a falla técnica

Por otra parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum subrayó que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) apuntan a que el incendio fue causado por un cortocircuito.

Ello, según le comentó la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, durante la reunión del Gabinete de Seguridad, lo que destaca la necesidad de una revisión al tema de la seguridad en los mercados públicos.

Asimismo, Sheinbaum destacó que su gobierno también buscará modernizar el sistema eléctrico en el Mercado Sonora, aunque acotó que ahí no acaba la investigación pues “hay que ver en particular por qué se dio en este caso, lo que sabemos es que fue un corto, pero hay que ver en particular por qué se dio".

Mientras tanto, recordó que la administración capitalina a su cargo ya está trabajando desde hace algunos meses con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la renovación de los sistemas eléctricos en todos los mercados de la CDMX, tema que, dijo, avanza rápido. Y es que, según La Silla Rota, de 2019 a la fecha se han registrado 43 incendios en mercados.