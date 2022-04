Quiere Morena volver a reformar Presupuesto Participativo para que alcaldes "no inscriban proyectos"

Luego de la “liberación” del Presupuesto Participativo para que las alcaldías puedan aprovechar los recursos de las obras que fueron hechas con anterioridad, ahora Morena quiere reformar la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX para evitar que los alcaldes promuevan sus proyectos. Consulta recibió más de 3 mil opiniones en línea.

En conferencia de prensa al interior del Congreso CDMX, los diputados Temístocles Villanueva y Xóchitl Bravo aseguraron que la reforma que promoverán este año será porque supuestamente los acaldes aprovechan que la inscripción de proyectos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es anónima e inscriben obras para subsanar las deficiencias en obras y servicios, que ya les corresponden y para lo que tienen presupuesto.

"Les pedimos a los 16 alcaldes (...) que dejen (a los ciudadanos) que se organicen de manera individual y colectiva pero que la Administración pública no influya en la toma de decisiones. El presupuesto participativo no debe, desde nuestra particular opinión, ser ejecutado en las obras y servicios que a la alcaldía le corresponden porque para eso está el presupuesto normal", dijo Bravo, diputada por Tlalpan.

Mientras que esta reforma llegaría después de que en 2021 todavía la primera legislatura del Congreso CDMX aprobó modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana, propuestas por la administración de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, para que los alcaldes pudieran hacer uso de los recursos etiquetados para Presupuesto Participativo, de aquellos proyectos ganadores en consulta pero que fueron ejecutados por la demarcación con su presupuesto corriente.

Ello, a fin de evitar el subejercicio del Presupuesto Participativo, luego de que en varias demarcaciones ganaron proyectos para rehabilitar calles, camellones o luminarias, que realizó previamente la Alcaldía, quedando “congelados” dichos recursos.

De nuevo contra Cuevas

En tanto que Villanueva, diputado por la Cuauhtémoc, aprovechó para enviar un pedir a la alcaldesa de dicha demarcación, Sandra Cuevas, no interferir en la votación de proyectos en la consulta que este jueves cerró la recepción de opiniones en línea y se realizará en forma presencial este domingo.

Y es que en este sentido, durante la conferencia el diputado morenista aseguró que la alcaldesa de oposición, integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) ha amenazado a habitantes de varias colonias para que solo queden los relacionados con bacheo o luminarias.



“La Alcaldesa Sandra Cuevas ha amenazado y amedrentado a personas habitantes de las colonias de la Cuauhtémoc para que retiren sus proyectos de Presupuesto Participativo, de tal forma que únicamente los que son impulsados por la Alcaldesa queden en firme (...) lo que se busca atender necesidades que no son atribuciones de la Alcaldía", acusó.

En tanto que, desde el cambio de administraciones en las alcaldías de la CDMX, destaca que, en las 8 donde hubo alternancia, bacheo y luminarias son los mayores faltantes que se registran, luego de que los recursos que quedaban no alcanzaban a cubrir todas las necesidades.

Ya votaron algunos

Por otro lado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) anunció que, tras el cierre de la votación electrónica vía app IECM SEI, hasta las 20:00 horas 3 mil 661 capitalinos emitieron su voto en la consulta de Presupuesto Participativo 2022, el segundo año en que el organismo utiliza la herramienta digital para el proceso.

Asimismo, tras destacar la participación en línea, que alcanzó el 69.98 % de los inscritos en la app del IECM del 8 al 19 de abril, y que emitieron su opinión entre el 21 y el 28 de este mes, cerrando el proceso a las 20:00 horas de este jueves, el organismo electoral local apuntó que el 30.02 % que se inscribió, pero que no participó, todavía podrá emitir su opinión este domingo 1 de mayo en la mesa receptora que le toca, en formato presencial.