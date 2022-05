"Quiere ver que saco la mía y detono", sujeto molesto por multa golpea a oficial en CDMX | VIDEO

Como parte de un ambiente de recientes agresiones entre civiles y policías, como las cometidas en Ecatepec y Texcoco, ahora en la Ciudad de México se registró una riña entre un chofer disgustado por una infracción de tránsito que golpeó a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En un video difundido en redes sociales se aprecia como dos Policías de Tránsito de la CDMX son agredidos verbal y físicamente por un grupo de conductores durante el pasado martes en la avenida 602 de la colonia San Juan de Aragón Tercera Sección de la alcaldía Gustravo A. Madero.

Lo uniformados implementaban un dispositivo de retiro de estacionamiento irregular y de movilidad en la vialidad primaria de la localidad, recorrían la zona y apercibían a los conductores de las unidades de transporte de carga que se encontraban en el punto para evitar el estacionamiento en doble, tercera o cuarta fila.

Como parte de la operación se levantaron infracciones a los automovilistas que se tornaron renuentes a retirar sus vehículos, en este ambiente se suscitó la agresión que circula en redes sociales, cuando se ve un civil golpea en la cara al oficial de tránsito y en respuesta el compañero del oficial agredido golpea por detrás en la cabeza al agresor.

De pronto uno de los civiles se quita un chaleco naranja y se avalanza contra el oficial golpeado, un colega le grita "dale en su p8tq madre"; el oficial se resguarda y pide apoyo con ayuda de su radio.

El agresor principal lo reta a sacar su arma de fuego a cargo y le amenaza diciendo "quiere ver que saco la mía y la detono; a mí no me espantas carnal". En el video se aprecia que los oficiales de tránsito solicitan refuerzos a compañeros de la dependencia capitalina y no trasciende a más.

Como resultado del operativo de recuperación de vialidades se generaron 10 boletas de infracción por estacionamiento prohibido, entre ellas, las de las unidades que se observan en el video.

La Dirección General de Asuntos Internos identificó a los oficiales involucrados, quienes serán citados a rendir su declaración, para la integración de la carpeta de investigación administrativa interna.