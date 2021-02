Reabre Línea 3 en CDMX; usuarios prefieren estaciones de la Línea 2

Pese a la apertura de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que va de las estaciones Indios Verdes a Universidad, algunos usuarios de la CDMX afirman que la han utilizado únicamente para realizar conexiones con estaciones de la Línea 2, a las cuales se dirigen para llegar a sus hogares o sitios de trabajo.

"Vengo de Ciudad Azteca y estoy viendo cómo realizo el transbordo de la verde a la azul, porque debo llegar al trabajo que está en Taxqueña; buscaré alguna ruta de camiones para llegar pero ya hace falta que funcione la ruta azul", dijo el albañil Ángel Galdías.

Para la comerciante capitalina Laura Arreguín, el Sistema de Movilidad Emergente de la Ciudad de México, que funciona para subsanar la carencia de las estaciones del STC Metro, resulta confuso, pues no existen suficientes señalizaciones para tomarlo.

Sin embargo, la salud de su pequeña la hace dirigirse hacia las inmediaciones de la estación Hidalgo, que cuenta con un transborde y diferentes rutas de autobús, para tomar alguno de los convoys que la llevará a la terminal Cuatro Caminos, la cual abrirá hasta el próximo 8 de febrero.

"Mi hija se siente mal y tengo que llegar al Hospital Pediátrico Legaria para que la revisen. Estoy un poco norteada porque no sé dónde debo de transbordar, así que pregunté a las personas para saber dónde llegar", explicó la comerciante, quien también iba acompañada de su madre.

Asisten menos usuarios durante día festivo

Tal y como lo advirtió la semana pasada la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la directora del STC Metro, Florencia Serranía, al ser el 01 de febrero un día feriado, el número de personas durante la repertura fue mucho menor a la de un día que no lo es.

"Hoy se abrió a las siete de la mañana y con apenas una hora de servicio hemos tenido 100 personas en la estación, lo cual significa que la alfuencia es muy baja.

"En un día normal estamos hablando de que hay un promedio de 500 personas a esta misma hora, entre siete y ocho de la mañana; además, al ser festivo, solamente hay 15 trenes en la línea", compartió Héctor García, supervisor de la estación Hidalgo.

En estaciones como Centro Médico y Zapata, que poseen conexión con las líneas 9 y 12, respectivamente, hubo un flujo humano constante, aunque menor al de cualquier día entre semana.

Vista de la estación Centro Médico a las 07:45 horas

Foto: Trajano Hernández

Vista de la estación Zapata a las 08:00 horas

Foto: Trajano Hernández

Finalmente, al ser cuestionados sobre la eficacia de los sistemas alternos de movilidad, algunos ciudadanos provenientes de otros estados comentaron que sus tiempos de espera han aumentado.

"Y vengo desde La Villa y no me ha funcionado para nada porque he tenido que tomar tres camiones para llegar a Colegio Militar; a mí me afecta que la Línea 2 permanezca cerrada porque me he hecho una hora 10 minutos cuando normalmente hago 40", compartió el poblano Juan Carlos Ramírez, quien forma parte de la indusria automotriz.