Reacciona Embajada de Rusia a desplome de Línea 12 del Metro CDMX

La Embajada de Rusia en México realizó dos publicaciones en la red social Twitter, en la que mostró sus condolencias a las personas afectadas por es desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que ha dejado, hasta el momento, 23 muertos y 79 personas hospitalizadas.

En dicha red social, la Federación Rusa detalló en idioma sirílico el suceso ocurrido entre las estaciones Olivos y Tezonco, además de dar el pésame a las personas fallecidas.

"Un puente del metro se derrumbó en la Ciudad de México, hay víctimas. No hubo información sobre los ciudadanos rusos heridos. Expresamos nuestro pésame a las familias de las víctimas y les deseamos una pronta recuperación", indicó el gobierno ruso en un tweet.

Además del tweet escrito en legua rusa, la Embajada igualmente compartió, ahora en español, un mensaje solidario acompañado de una imagen con una veladora.

"Esta noche en la Ciudad de México colapsó un puente del metro, hay pérdidas humanas. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y deseamos pronta recuperación a los heridos", se lee en el mensaje.

A finales del mes de abril, el canciller Marcelo Ebrard Causaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudió a una visita en Moscú para realizar un trabajo en conjunto con la federación a cargo del presidente Valdimir Putin para envasar la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 en la CDMX.

Piden ayuda para ubicar a menor que se encontraba en metro de la línea 12

Tras la publicación en Twitter de la caída del convoy de la línea dorada, usuarios de la red social reportan que Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, permanece desaparecido y sin localizar, por lo que piden ayuda para ubicarlo, pues se encontraba en el convoy caído.

"No sabe nada la mamá, son las 6:20 am. Viajaba con la pareja de la mamá, la pareja ya fue localizada pero el niño no. Iba en el metro URGENTE. Hagámoslo viral", se lee en uno de los tuits.

Hasta el momento, el canciller Marcelo Ebrard, indicó que se mantiene en total disposición para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que "el que nada debe, nada teme".

Esto sucede luego de que la Jefa de Gobierno afirmara durante la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá peritajes y se pedirá auxilio a instituciones internacionales para localizar a los culpables