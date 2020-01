Realizan Caminata por la Verdad, Justicia y Paz en CDMX

CDMX.- La Caminata por la Verdad, Justicia y Paz hizo una pausa en las puertas de Chapultepec, donde realiza un acto cultural en el que participan poetas, escritores y músicos, además de familiares de víctimas.

La manifestación encabezada por el fundador del Movimiento por la Verdad, La Paz y la Justicia, el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en 2011 en Morelos, y por Julián y Adrián LeBarón, quienes perdieron a nueve familiares ejecutados en noviembre, es apoyada este sábado por el poeta David Huerta, Premio FIL de Guadalajara, y por el actor Daniel Giménez Cacho.

"Esta pausa es un llamado en nuestro caminar hacia la Ciudad de México para que el País escuche el sentido de una propuesta de justicia, de una política de Estado correcta que realmente trace una línea y el mapa serio hacia la paz", afirmó Sicilia.

Junto a la Estela de Luz, un polémico monumento construido por el Gobierno de Felipe Calderón y que se ha convertido en punto de salida de las manifestaciones civiles, organizaciones de víctimas han colgado pañuelos bordados con el nombre de sus familiares y han instalado un templete para discursos y actividades artísticas.

Movimiento por la Verdad, La Paz y la Justicia / Foto: Reforma

Sicilia informó que este domingo a las 9:00 horas partirán hacia Palacio Nacional, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a recibirlos argumentando que no será parte de "un show" y que desea cuidar "la investidura presidencial".

"Nosotros cumplimos, si esto le parece un show que lo explique, nosotros simplemente decimos el horror del País, la sangre, la violencia no es un show, la investidura Presidencial no es para guardarla en una urna, es para que acoja a la nación entera y sobre todo, el sufrimiento de los más desesperados que son las víctimas y a la nación entera, porque el sufrimiento de ellos es el sufrimiento de toda la nación. Para eso sirve la investidura, no para guardarlas en vitrinas", expresó el activista.

Adrián LeBarón, a quien el crimen le mató a su hija y a cuatro nietos, afirmó que esta caminata es para llamar la atención no sólo al Presidente, sino a la sociedad civil, para que exija que se atienda el problema de la violencia que provocó el año pasado más de 35 mil asesinatos, el número más alto en la historia reciente del País.

A la caminata participaron varias personas / Foto: Reforma

"Yo lo que estoy tratando es de levantar conciencias en cada Municipio, en cada casita; entonces yo también le quiero elevar la conciencia del Presidente, tal vez con el evento de ahora y el evento de mañana él también recapacite", expresó.

En el acto también se encuentran los escritores Francisco Segovia y Sandra Lorenzano, además de la viuda del poeta Juan Gelman, Mara Lamadrid, quien comenzó la lectura de poemas.

David Huerta, recién premiado en la FIL de Guadalajara, criticó que López Obrador no preste atención a la caminata.

"Creo que la violencia es un problema inmenso que merecería la atención del Presidente de la República, pero él ha juzgado que no debe ocuparse así que se hará lo que se pueda. Esto no es un show, no hay que plantearlo en esos términos me parece una equivocación, pero pasaremos por alto ese asunto, la postura del Presidente está clara, haremos con los funcionarios que quieran dialogar con nosotros lo que podamos y seguiremos adelante", indicó.

Se prevé que el acto cultural termine después de las 19:00 horas.