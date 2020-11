Realizan bloqueo en Eje 2 Oriente por cierre de lechería Liconsa, Venustiano Carranza

Ciudad de México.- Vecinos de la Colonia Morelos, en la Alcaldía de Venustiano Carranza realizaron un bloqueo en Eje 2 Oriente ante el cierre de una lechería del programa Liconsa.

A las 8:00 horas, un grupo de aproximadamente 30 personas, en su mayoría adultas, tomaron el Eje 2 Oriente Congreso de la Unión y realizaron el cierre con botes y cubetas en mano.

Los manifestantes tienen cerrados los dos bloques de carriles de la vialidad, a la altura de la calle Hortelanos, justo a metros donde se ubica la lechería.

De acuerdo con los vecinos, el personal Liconsa les informó que a partir del 28 de noviembre, el módulo cerrará sus puertas y dejará de brindar servicio.

"Lo que pasa es que no queremos que cierren la lechería, no nos han explicado bien cuál es la razón, pero parece que Liconsa ya no quiere pagar la renta del local. Yo creo que somos entre mil 600 y 2 mil beneficiarios y la verdad es que sí nos afecta porque la mayoría somos personas mayores y ya no podemos ir a otras lecherías tan fácil"

Comentó Sara Hernández, una de las afectadas.

Los manifestantes también han solicitado la intervención de las autoridades de la Ciudad de México para evitar el cierre del módulo.

Elementos de la policía resguarda la protesta y mantienen cerrada la circulación sobre Congreso de la Unión desde Hojalatería hasta Labradores.