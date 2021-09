Realizan trabajos de estabilización en el Cerro del Chiquihuite para reforzar labores de rescate

La tarde de este domingo iniciaron los trabajos de estabilización mediante la colocación de costaleras en la base de las rocas de mayor tamaño, hasta 200 toneladas, para ofrecer un grado más de seguridad para los cuerpos de rescate que laboran en la zona del colapso registrado hace un par de días en el Cerro del Chiquihuite.

Los trabajos se realizaron por indicación del grupo de ingenieros especialistas que estudian el comportamiento de la ladera del cerro en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

El subsecretario general de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem, detalló que la maniobra de estabilización se realiza con mil costales, al tiempo que continúa el monitoreo topográfico de desplazamiento horizontal y vertical.

“Estamos haciendo apuntalamientos con costales, con costales de arena; las rocas más grandes que ustedes han visto se le están poniendo, como ayer lo comentaba, costales alrededor, un poco para reforzar la estabilización de éstos. Esto no quiere decir que esté mitigado el riesgo del todo, sin embargo, estamos haciendo una parte para que sea un poco más seguro para los rescatistas y la gente que ahí labora”, expresó el subsecretario general.

A la par de la continuidad de los trabajos, y ante el riesgo latente de otro derrumbe, los vecinos de la zona son notificados para trasladarles a uno de los cuatro albergues disponibles.

“Al día de hoy tenemos 126 viviendas notificadas que tienen que evacuar; de estas 126 viviendas aproximadamente el 50 por ciento ya ha salido”, informó Ricardo de la Cruz Musalem.

Además, continúa la visita de células de los tres niveles de gobierno para verificar cuántas personas aún permanecen en sus domicilios y exhortarlos a que atiendan la notificación del riesgo.

Autoridades de los tres niveles de gobierno indicaron que al momento sólo hay familiares de tres personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, a quienes se les ha dado atención necesaria y acompañamiento.

Agregaron que el riesgo de que existan más derrumbes en la zona es alto, por lo que es fundamental la evacuación de las viviendas a efecto de garantizar la seguridad de habitantes y cuerpos de rescate.

Albergues y acciones de apoyo

En Tlalnepantla se mantienen abiertos cuatro albergues instalados en:

Deportivo Caracoles: calle Uruapan #3, colonia Constitución de 1917

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús: calle Club Excursionista Tzinantécatl esquina calle Montañistas de México, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección

Salón Kamakiri: calle Club Sierra 3990, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección

Parroquia Nuestra Señora del Carmen: calle Guardianes de la Montaña esquina calle Excursionistas 13, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que se están presentando en la zona del derrumbe para ofrecerse como voluntarios a que no lo hagan, ya que, por seguridad, únicamente los elementos de los cuerpos de emergencia especializados y certificados son quienes participan en las labores de búsqueda.

De igual manera, pidieron no llevar más víveres a los albergues, mantenerse alejados de la zona para no exponerse a riesgos innecesarios, tener paciencia y no hacer caso a rumores o falsas noticias.