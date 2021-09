Reaparece AMLO en giras por la CDMX; asegura que Sheinbaum lo representa bien

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un evento público en la Ciudad de México tras su ausencia desde las elecciones intermedias celebradas el pasado 6 de junio, en un evento celebrado en la alcaldía Xochimilco.

El mandatario acudió al Parque Ecológico de Xochimilco para supervisar los avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde lo esperaba cerca de una centena de personas.

Las personas que se dieron cita afuera del nuevo parque esperaron a López Obrador con diversas pancartas, playeras, cartulinas y consignas en las que le mostraron su aprobación y apoyo.

Entre elogios, los simpatizantes se congregaron para recibir a AMLO en su reaparición, misma en la estuvo acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Buena representación de Sheinbaum

En la "Mañanera" de este viernes, López Obrador afirmó que la falta de giras de trabajo en la capital del país son menos debido a la buena representación y responsabilidad de Sheinbaum.

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México porque la jefa de Gobierno me aligera la carga. Ella me representa muy bien, es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la ciudad”, aseguró.

La próxima semana, López Obrador se presentará en otro evento en la capital al inaugurar una sucursal del Banco Bienestar.