Rebota jueza caso electoral contra Rojo de la Vega; la MH condena persecución a la oposición

A la par de la decisión de una jueza de la CDMX de no vincular a proceso a Alessandra Rojo de la Vega por delitos electorales, la Alcaldía Miguel Hidalgo condenó la persecución política contra la Directora General de Desarrollo Social en la demarcación, así como el uso faccioso de las instituciones para perseguir y amedrentar a gobiernos y funcionarios de oposición.

Por la mañana, la funcionaria de la Alcaldía a cargo de Mauricio Tabe acudió a los juzgados ubicados en el Penal de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, para la audiencia en la que fue cita, y donde la jueza determinó que la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para fincarle responsabilidades.

"Desde Santa Marta Acatitla me enfrento a las instituciones encargadas de procurar justicia, a una fiscalía que sin que haya cometido un delito, me integró y judicializó una investigación de más de 500 páginas, muy eficientes en la venganza. Ni así me van a callar, yo no les temo", tuiteó la funcionaria de la demarcación integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX).

Asimismo, afirmó que es “muy desgastante, muy gastado estarte enfrentando a un sistema que judicializa de manera muy rápida y atípica una carpeta de investigación que no estaba contundente”.

Y es que a Rojo de la Vega le abrieron una carpeta de investigación por supuestamente publicar en las elecciones del 6 de junio en su Twitter una fotografía en que mostraba su voto por el Partido Verde, cuando aún era diputada local.

En tanto que, mientras la jueza rechazó de forma tajante procesarla por el delito electoral, la Fiscalía aún podría presentar la apelación contra el fallo judicial y buscar que la vinculen a proceso.

Condena MH la venganza

Mientras que, por otro lado, la Alcaldía Miguel Hidalgo “condenó el uso faccioso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los gobiernos y funcionarios de oposición”, a la vez de afirmar que el proceso contra la directora de Desarrollo Social forma parte de la línea de amedrentamiento, injuria y descalificación por parte de Claudia Sheinbaum y su administración.

Agregó que el proceso está plagado de irregularidades y calumnias, además de que estuvo basado en una denuncia anónima y en hechos cuya existencia no pudieron comprobar. En tanto que resaltó que el caso contra Rojo de la Vega solo evidencia el uso de las instituciones de justicia para atacar a la oposición, consideraron injusto, ilegal.

Leer más: Sandra Cuevas niega acusaciones de policías agredidos y apunta persecución política del GCDMX

Mientras que este no es el único enfrentamiento de Alessandra con el Gobierno de Sheinbaum, luego de que el 25 de noviembre la administración local aseguró que la de la alcaldía estaba detrás de los grupos de feministas radicales que se manifestaron ese día, acusaciones que la del Verde reviró con un video, de otro ángulo y audio, en el que Rojo de la Vega le ofrece un abrazo a una de las radicales para cesar las agresiones, enmarcándolo en un “abrazos contra la violencia”.