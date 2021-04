Rechaza la Reinota grabar spots de campaña con candidatas de Morena

Ciudad de México.- Helen, la joven conocida como la Reinota dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que rechazó la supuesta petición de dos candidatas de Morena que buscaban grabar spots para las campañas electorales de este 2021.

En pleno periodo de campañas, los candidatos de diversos partidos políticos de México buscan acercars a personajes reconocidos socialmente o por redes sociales, con el fin de conseguir una mayor aceptación de la población.

Este fue el supuesto caso de que vivió La Reinota, quien compartió en su cuenta oficial de Twitter una captura de pantalla sobre una conversación en WhatsApp donde se observa el momento en que se le pide grabar un spot y al final se le comenta que se trata de candidatas de Morena.

No obstante, las candidatas del partido político Morena, el cual fue fundando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no han sido identificadas. Así mismo, Morena tampoco ha dado a conocer si esta intención de buscar a La Reinota para spots de campaña electoral es cierto o no.

Al revelar que había rechazado la oferta, La Reinota también comentó que quienes la buscaron para grabar estos spots también se comportaron de manera prepotente.

Cabe señalar que en el pasado, la feminista que se volvió popular por regresar gases lacrimogenos a las autoridades durante la marcha del 8M en el Zócalo, había expuesto su deseo de no ser ligada a partidos políticos.

Esto debido a que durante aquellos días de marzo, el Partido del Trabajo compartió fotografías de La Reinota durante la marcha, hecho que rechazó la feminista.

Fue con un meme a través de su cuenta de Twitter que dio a conocer que había sido buscada por integrantes de Morena para grabar el spot de campaña electoral con dos candidatas de Morena.

Junto al meme, o mejor dicho, en el meme, se observan las capturas de pantalla de las conversaciones sobre la petición de grabar los spots.

La Reinota reveló que no aceptó apoyar con los spots de campaña por tratarse del partido político que encabeza el gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) y gobierno federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes supuestamente estuvieron detrás de gasear a las feministas durante las protestas del 8M.

Finalmente, dijo rechazar la propuesta por tratarse del partido político que mantiene vigente la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien fuera acusado de abuso por parte de múltiples mujeres, quienes al final desistieron de sus denuncias, es decir, no se comprobó su culpabilidad.