Recibe Claudia Sheinbaum vacuna de refuerzo contra el virus Covid-19

Durante la mañana de este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió la vacuna de refuerzo contra el virus Covid-19 en inmediaciones del Instituto de Medicina Genónima (Inmegen) de la alcaldía Tlalpan.

La aplicación del refuerzo a la mandataria capitalina se dio hoy en torno al final de la correspondiente jornada de vacunación contra Covid-19 a personas entre los 50 a 59 años de edad en la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo aprovechó la ocasión, tras su aplicación por parte de personal del IMSS, para invitar a la ciudadanía en general a acudir por su vacuna de refuerzo contra el coronavirus a su sede de inmunización más cercana.

La aplicación de la tercera vacuna anticovid a la mandataria local fue anunciada el martes pasado por la propia jefa de Gobierno, quien añadió que se aplicaría el agente biológico este miércoles 26 de enero.

"A mí me toca el próximo miércoles, no mañana sino hasta el otro miércoles, porque soy "S", tengo 59 años, entonces me toca el 26 de enero. Ya estaremos viendo la sede donde nos toca", señaló en ese entonces.