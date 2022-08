Recibe Fiscalía CDMX 300 solicitudes de transparencia al mes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibe en promedio 300 solicitudes de información al mes por transparencia, informó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

Esos datos la posicionan como uno de los tres sujetos obligados con más peticiones de parte de la ciudadanía, dijo durante la entrega de reconocimientos "100% Capacitado" y "Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia 100% Capacitados" por parte del Info CDMX a distintas instituciones.

Debido a ello es importante que el personal esté capacitado en temas de transparencia y estén sensibilizados respecto a la responsabilidad que tienen para dar acceso a la información, por lo que la Fiscalía busca que su personal se prepare en esos temas.

"El tema de la rendición de cuentas, de la máxima transparencia ofrece a la ciudadanía la oportunidad de que los servidores y las servidoras públicas no cometan excesos, no abusen de su puesto, no se enriquezcan con el ejercicio", dijo.

Mejorar la relación entre gobierno y sociedad

En la medida en la que se comprendan las ventajas que ofrece la transparencia, se abrirán nuevas oportunidades y habrá satisfacción ciudadana pues se puede tener una mejor relación entre gobierno y sociedad civil así como confianza de los usuarios.

Refirió que cada año capacitan a los titulares de unidades administrativa a través de la colaboración con el Info CDMX para que ellos a su vez transmitan los conocimientos y sensibilicen al personal que tienen a su cargo sobre la responsabilidad que tienen para hacer posible el derecho al acceso a la información.

Dijo que reiteran su compromiso de seguir acciones sobre la cultura de la legalidad, transparencia, el acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales y transparencia proactiva.

Proteger datos personales

El comisionado presidente del Info CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero, señaló que además de tener la tarea de transparentar también es necesaria la protección de datos personales y es posible adoptarlas mediante la capacitación.

Por su parte Marina Alicia San Martín Rebollo, Comisionada ciudadana del Info CDMX, señaló que consiguieron terminar la capacitación 75 servidores públicos de diferentes sujetos obligados.

Y que ese conocimiento tiene que verse reflejado en el ejercicio público, así como dejar de ver los temas abordados como una carga sino como parte de las funciones que tienen.

Te recomendamos leer:

Cambiar las formas en el servicio público toma tiempo. La capacitación permite ampliar el pensamiento, facilita la participación y el diálogo entre gobierno y ciudadanía.