Reciben 180 mil Año Nuevo en Reforma 

Ciudad de México.- La fiesta para recibir el Año Nuevo en Paseo de la Reforma y que contó con las actuaciones estelares de la Sonora Dinamita y Los Ángeles Azules, congregó a más de 180 mil personas, confirmó el Secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real.

El funcionario subrayó que el concierto organizado por autoridades locales concluyó con salgo blanco.

Se brindaron 106 atenciones médicas básicas, no se registraron llamados a la línea de Locatel para reportar extravíos, no hubo detenidos y el Heroico Cuerpo de Bomberos, aunque permaneció pendiente, no tuvo ninguna intervención.

La fiesta comenzó a las 18:00 horas con música de DJ's que complacieron a los asistentes con temas de rock, cumbia, reggae, ska, rumba, country, salsa, merengue y son jarocho, entre otros ritmos.

A las 21:00 horas salió al escenario la Sonora Dinamita de Lucho Argain quienes animaron la verbena popular con éxitos clásicos de la agrupación como "Mil horas", "Que nadie sepa mi sufrir", "Capullo y Sorullo", "Se me perdió la cadenita", "Oye", "Cumbia barulera", "Mi cucu", "Hechicería" y "Carola", entre muchos más.

La fiesta capitalina cerró con la cumbia sonidera de Los Ángeles Azules, quienes iniciaron su presentación a las 23:00 horas.

Con temas como "Entrega de amor", "El listón de tu pelo", "Cómo te voy a olvidar", "17 años", "Mi niña mujer" y "Las maravillas de la vida", la agrupación encendió el ambiente en la víspera de las 12 campanadas que anunciaban la llegada del 2020.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo conformado por 2 mil 379 efectivos, 136 vehículos, dos ambulancias y un helicóptero para garantizar la seguridad en el evento.