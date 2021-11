Reciben alcaldía Tlalpan con irregularidades: pertenecen a Morena, acusa alcaldesa

Contratos irregulares, obras reportadas como concluidas pese a que no fueron realizadas, además de permisos de venta en vía pública entregados en los últimos días del Gobierno de la morenista Patricia Aceves, son las principales anomalías que investiga la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Alfa González, Alcaldesa, explicó que las autorizaciones de comercio informal coinciden con las quejas de los vecinos.

Leer más: Sube ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 12%: Claudia Sheinbaum

Hasta ahora, la aliancista aclaró que aún no inician denuncias en Contraloría, pues quieren robustecer los expedientes, además de que todavía están a tiempo.

"Tuvimos un operativo para quitar las chelerías, ahí en la carretera Picacho Ajusco, en donde ya era imposible transitar por ahí.

"Pero que además era un punto también de venta no sólo de alcohol de forma ilegal, si no también había denuncias y quejas de venta de droga, de prostitución, de abuso de menores", explicó.

Ahora que las campañas terminaron y se enfrentó con la realidad, la Alcaldesa perredista comentó que buscará cumplir propuestas de campaña, como regresar a cada una de las colonias de Tlalpan para llevar servicios a los vecinos.

Una de sus propuestas es incrementar la seguridad, rubro en el que han reparado 500 luminarias, según aseveró.

"La Alcaldía estaba abandonada, los servicios urbanos sin ninguna atención, la gente que vive en Tlalpan, también ya yo creo que decepcionada de los gobiernos, hasta desesperanzada, pensaría", expresó.

¿Qué dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc?

En la entrevista, Sandra Cuevas asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

"Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan", añade Sandra Cuevas.

El video de la entrevista que Carlos Alazraki le hizo a Sandra Cuevas fue publicado el pasado 21 de octubre.

Leer más: SSC detiene a dos menores de edad por robo a transporte público en Iztapalapa

"Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, dijo la alcaldesa en un video.