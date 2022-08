Reciben cuerpo de Yessica en CDMX

Ciudad de México.-"Ya me la llevo de aquí. Ojalá nunca hubiera venido. Cumplió algunos sueños y otros no", dijo Amada, luego de que le entregaran el cuerpo de su hija Yessica, modelo de 28 años de Tampico que vivía desde hace 8 en la Ciudad de México.

La mujer denunció que las autoridades no han hecho lo suficiente para esclarecer la muerte de su hija, quien fue hallada el 12 de agosto en la carretera México-Toluca.

Ante la versión de la Fiscalía de que La Babyy fue arrollada, Amada asegura tener en su poder videos que demuestran que una hora antes del supuesto accidente la joven estaba con un hombre afuera de su casa en Iztapalapa.

"Dicen que fue atropellamiento pero no... que andaba deambulando pero ella no era así, era muy tranquila. Yo no la veía que anduviera mal... Hay un video donde se ve que la sacaron de ahí de la casa y hay amenazas", dijo.

En las grabaciones de una cámara privada, según la madre, Yessica aparece siendo jaloneada por un sujeto que abre la puerta de copiloto de un automóvil.

Te invitamos a leer:

"(Los amigos) sospechan de mucha gente y más ahorita que nos llegó una amenaza. Viene el nombre de la persona que lo mandó y dicen que trabajó con ella cuando empezaban en la televisión", explicó Amada sobre un comentario que un usuario publicó en redes.