Reclamos por detención de hombre que escondió tener VIH obliga a FGJCDMX explicar arresto

La detención de un hombre por presuntamente haber ocultado a su pareja que tenía VIH provocó polémica en redes sociales y duras críticas contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que tuvo que salir a dar explicaciones de la aprehensión.

El pasado 3 de junio, la FGJ informó que en seguimiento a una indagatoria iniciada por la posible comisión del delito de peligro de contagio, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un hombre por su probable participación en dicho ilícito.

La persona señalada, identificada como Juan "N", fue trasladada al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, en agosto de 2019 la agraviada encontró en el domicilio de su novio medicamentos para tratar una enfermedad transmisible, "padecimiento que él no le había comentado", por lo que al considerarse en riesgo de ser infectada realizó la denuncia ante la Fiscalía.



Tras la detención de Juan "N" se desató la ola de rechazos y críticas de usuarios en redes sociales contra la FGJ.

"Así es cómo se deja en evidencia el desprecio por los derechos humanos de la Fiscalía de la Ciudad de México", mencionó un usuario de nombre Eduardo.



"Ahora las personas que viven con VIH aun cuando estén en tratamiento, siendo indetectables, ¿van a la cárcel? Qué fuerte", expresó otro internauta llamado David.



El activista Alaín Pinzón, director de la organización VIHve Libre, advitrió que "vivir con VIH no es delito", y añadió: "si nos quieren encerrar, háganlo con todas".



La detención también provocó movilización en las calles de la Ciudad de México, y miembros de la organización VIHve Libre se concentraron frente una sede de la Fiscalía General de Justicia capitalian para protestar contra lo que consideran la criminalización del VIH.



Realizaron pintas y escribieron leyendas como "Mi VIH no me hace un delincuente".

Tras las manifestaciones, La Fiscalía de la Ciudad de México debió salir al paso a través de un comunicado, en le que manifestó su más sentido y profundo respeto hacia cualquier persona, sin importar su condición de salud o diagnóstico médico, y en particular, a quienes viven con VIH.

"Esta institución no pretende, no ha pretendido, ni pretenderá, bajo ningún contexto o circunstancia, criminalizar a ninguna persona por razones de edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, localización geográfica, estatus económico o migratorio, o por cualquier otra índole", destacó en un largo texto.

Policía cumplimentó orden de juez

Sobre las muestras de indignación y molestia, tras la detención de una persona con VIH, subrayó que personal de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión obsequiada por un juez de control.

"Aun cuando la FGJCDMX no crea leyes, está obligada a acatarlas para procurar justicia sin distingo, por lo que amparados en el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal, se actuó ajustados a ese precepto", expuso la dependencia.

La Fiscalía señaló que reconoce las recomendaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), en el sentido de revisar y modificar la legislación que discrimine el estatus serológico de VIH, o de cualquier condición que afecte la dignidad de las personas.

Aseguró que actúa bajo las normas legales establecidas y procura justicia para todos.

Además, resaltó que comparte el sentir de quienes mostraron su molestia por la detención y el comunicado emitido por la FGJCDMX y que se adhiere a las muestras de descontento, sin embargo, apuntó que "es preciso subrayar que también se procedió en defensa de la denunciante".