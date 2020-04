Recomiendan aislamiento en embarazo durante la pandemia

México.- La salud reproductiva ante la pandemia de coronavirus se incorpora a una esfera de la salud pública de especial interés para garantizar la seguridad de los embarazos y los partos, esto de acuerdo con el Fondo de Población de la Naciones Unidas, quien recomienda que los sistemas de salud cumplan rigurosamente con las recomendaciones internacionales para evitar contagios de COVID-19.

En entrevista para EL DEBATE, Leticia Lara Ávila, directora general del Centro de Diagnóstico y Terapia de Salud Fetal de México, en Culiacán, Sinaloa, informa sobre si las medidas tomadas actualmente por la Secretaría de Salud son adecuadas y por qué hay que estar alertas a las nuevas investigaciones; mientras que Adrián Herrera Salazar, especialista en embarazos de alto riesgo, informó sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y los infantes en etapa de lactancia ante el nuevo coronavirus.

Mantener la higiene y la sana distancia

La Secretaría de Salud (SSA) ha emitido los lineamientos que deben seguir las instituciones de salud para atender de forma óptima a las mujeres en etapa de embarazo y lactancia dentro en su documento «Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en el embarazo». La guía no tienen indicaciones de mayores precauciones que las ya conocidas para combatir al coronavirus, en la situación de embarazo y cuidados del recién nacido.

A decir de Adrián Herrera Salazar, ginecobstetra, tal como dice el documento de la SSA, es importante que las embarazadas y las mujeres que acaban de tener un bebé mantengan medidas de higiene, la sana distancia y aislamiento, además de que no reciban visitas: «Actualmente, en la fase de pandemia en que estamos, no sabemos qué persona está contagiada o no. Aun sin síntomas, cualquier persona puede estar contagiada» dijo.

Lanza la misma recomendación a las mujeres que están en su puerperio, quienes acaban de tener a su bebé.

Adrián Herrera comentó que aunque no hay evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección por COVID-19, se conoce que frente a infecciones por otros virus podrían presentar mayores afectaciones que una persona normal, debido a que pudieran tener su sistema inmune disminuido, y más si tienen enfermedades como hipertensión, diabetes o algunas complicaciones del embarazo.

Casos de embarazadas asintomáticas

Leticia Lara, obstetra con subespecialidad en medicina materno-fetal, refirió que el 13 de abril del 2020 un artículo publicado en el New England Journal of Medicine menciona que hicieron la prueba confirmatoria de COVID-19 a todas las pacientes embarazadas que acudieron a atención de parto en un hospital de New York.

La investigación arrojó que cerca del 16 por ciento de ellas era portador de COVID-19: «El gran problema es que casi el 90 por ciento de tales portadoras se comportan sin síntomas de la enfermedad, (pero pueden contagiar) y muchas presentarán síntomas hasta después del nacimiento o no los presentarán», dijo Leticia.

Deben aislarse y usar cubrebocas

Debido a lo anterior, Lara comentó que surgen tres recomendaciones a tomar en cuenta: primera, como ya se sugiere, la mujer embarazada debe ser más estricta con el aislamiento social y las medidas de protección para no contagiarse y no contagiar; segundo, toda paciente embarazada debería ser candidata a prueba de COVID-19; y, tercero, el personal de Salud que atienda embarazadas se debe proteger como si estuviera ante un caso positivo, «lo cual es una medida totalmente viable, pero que cambia de ya el lineamiento al respecto emitido hace menos de un mes», recalcó la investigadora.

Atención del embarazo

El ginecobstetra Adrián Herrera recordó que las mujeres que no tengan síntomas de enfermedad respiratoria y que no hayan tenido contacto con personas sospechosas o contagiadas por coronavirus pueden acudir de manera normal a su control prenatal, guardando las medidas de sana distancia e higiene continua de manos, usando cubrebocas y acudiendo al consultorio solas, de ser posible, para evitar las conglomeraciones de personas en los lugares de atención médica.

Herrera, subespecialista en medicina materno-fetal por el Instituto Nacional de Perinatología, informó también que las mujeres que tengan síntomas de enfermedad respiratoria leve o hayan estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 deben mantenerse en aislamiento precautorio.

Atención y tratamiento

Las pacientes que son positivas que no tienen síntomas graves ni complicaciones ginecobstetricias pueden tener su control prenatal con vía remota, por ejemplo, vía telefónica: «Lo ideal es que pacientes positivas tengan un aislamiento de mínimo cuatro semanas después de haber iniciado sus síntomas, o dos semanas después de que desaparecieron sus síntomas, y que la prueba de monitoreo ya dio negativa», dijo.

En las pacientes con COVID-19 y que acaban de tener al bebé, la lactancia materna debe continuar llevando las medidas higiénicas: la mamá debe usar cubrebocas, el aseo adecuado manos, de la piel con la que estará en contacto él bebé, antes y después de la lactancia; otra opción es extraer la leche desinfectando o esterilizando el extractor antes y después de la extracción, así como mantener la higiene de la piel de donde se va a sacar la leche.

Debe seguir la investigación

No hay un tratamiento específico ni para la población en general ni para las mujeres embarazadas que llegaran a presentar síntomas graves, solo se maneja de manera sintomática, como en todos los casos: «Aquí la única indicación es aislarse, lavado de manos constante, tener buena hidratación (a embarazadas se les recomienda tomar 2.5 litros de agua al día), buena alimentación y monitoreo constante de los síntomas y la temperatura (cada cuatro horas). Si esta sube, tratar únicamente con paracetamol».

De acuerdo con la doctora Leticia Lara Ávila, la línea de cuidados que propone la Secretaría de Salud es adecuada al momento actual y se sustenta en información otorgada por organismos internacionales que ya han tomado en cuenta la situación a nivel internacional en cuanto al coronavirus.

La guía está sustentada en la información otorgada por la experiencia internacional al respecto con información proveniente principalmente de la experiencia de China, Italia y España, pero, a pesar de esto, aún hay poca información de cómo actúa el coronavirus y su efecto en la embarazadas, por lo que Leticia sugiere que las autoridades estén atentas a las nuevas recomendaciones e investigaciones que se vayan realizando y se mantengan en actualización.

Asimismo, cree que será necesario que en Latinoamérica también se recolecten datos: «Debemos aprender de los aciertos y errores de quienes van delante de nosotros. Estos lineamientos me parecen aceptables para difusión inmediata en los primeros niveles de atención en salud, mas debemos seguir trabajando en obtener nuestros propios datos latinoamericanos», comentó, ya que la investigación y generación de datos es importante para que la población esté bien informada al respecto.

Recomendación para México

Para Leticia Lara, quien también es investigadora, el sistema de salud en México está haciendo lo posible desde sus alcances, pero falta una renovación en la manera de llevar el control prenatal. La pandemia solo vino a recordar lo que hace falta en los servicios de medicina fetal en instituciones públicas, no solo privadas, por ejemplo: «Habría que cambiar la pirámide de control prenatal clásica estructurada hace más de treinta años por un sistema de control prenatal diseñado de acuerdo a los alcances tecnológicos y humanos de este momento», dijo, donde la paciente acuda por política del sistema de salud a realizar las evaluaciones en los tiempos pertinentes para ella y el bebé en crecimiento y desarrollo, pues en este momento solo el estado de Guanajuato y algunos hospitales de tercer nivel tienen un sistema basado en estos objetivos.

Para la especialista, es importante tomar las experiencias de otros países y replantear la distribución de áreas de atención al embarazo, buscando alternativas para la paciente embarazada asintomática o de bajo riesgo ante el coronavirus, y que lo ideal sería tamizar a todas en búsqueda de la COVID-19.

Se debe priorizar la seguridad de empleados

Durante la fase 3 de la pandemia en la que se encuentra México, las instituciones, los establecimientos y los lugares de trabajo públicos y privados deberán aumentar sus medidas de sanidad para combatir la COVID-19, priorizando la salud de las personas.

La defensora legal Teresa Guerra Ochoa comentó que es necesario denunciar a los establecimientos públicos y privados que incumplen con las medidas sanitarias adecuadas, en especial las de salvaguardo de las personas que por su condición de salud son más susceptibles a padecer de forma grave la nueva enfermedad por coronavirus, así sean de la misma Secretaría de Salud, de donde ella ha recibido casos, como de los centros laborales correspondientes al desarrollo de actividades esenciales, como supermercados y restaurantes, donde no se está considerando como primordial la seguridad de los empleados, en especial de los más vulnerables, ya sea porque les están negando los permisos de irse a resguardar a sus casas o, por otra parte, enviándolos a sus hogares sin goce de sueldo.

«Quedarse en casa sin tener para comer es verdaderamente imposible» lamentó, por lo que hace un llamado a los empleadores a considerar a sus trabajadores y apoyarlos en la medida de lo posible.

Teresa Guerra, especialista en materia laboral, comentó que no se cumplen las reglas de sanidad en los centros de trabajo debido a que no ha habido la supervisión necesaria por parte de las instancias correspondientes, como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Sinaloa, a quienes cataloga como poco activas ante la pandemia actual: «Establecen los lineamientos, pero nadie vigila su cumplimiento» lamentó, por lo que tampoco hay sanciones para que la situación se regularice.

El número para atender las irregularidades en la emergencia actual en Sinaloa es el 9-1-1, donde a su vez canalizan los casos al departamento correspondiente.

No automedicarse

La Secretaría de Salud llama a las mujeres embarazadas a no automedicarse si presentan síntomas respiratorios.

14 Días es el tiempo recomendado de aislamiento para las mujeres embarazadas y la población en general que presenten síntomas respiratorios de leves a graves, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Hospitales privados

atenderán a derechohabientes del sector de la salud en caso de partos, embarazos y puerperios para usuarias del IMSS, del Issste y del Insabi. Esto es válido desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo. Para acceder a este servicio, las derechohabientes deben llamar al número telefónico 800 213 2684.