Reconoce Cuevas que UNACDMX muestra resultados pese al presupuesto de Sheinbaum

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que en poco más de dos meses de gobierno, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) están haciendo cambios y ya se muestran los resultados a pesar del poco presupuesto con el que cuentan mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En tres años de administración, añadió, perdió nueve alcaldías y aún se niega a trabajar de forma coordinada con los gobiernos que no corresponden a su partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Nosotros vamos a seguir trabajando, en el bloque de la UNA, vamos a seguir trabajando con los pocos recursos que tenemos para seguir dando resultados", dijo Cuevas.

Sobre el balance de los tres primeros años de gestión del Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que “los resultados los vimos el pasado 6 de junio donde perdieron nueve alcaldías y en el 2024 perderá toda la Ciudad de México y también la oportunidad de ser candidata a la Presidencia de la República”.

Lo anterior, expuso, se debe a su falta de humildad, de trabajar de forma coordinada. Lo he dicho en muchas ocasiones, si no tiene la capacidad de coordinarse con nueve alcaldías que no corresponden a su partido político, pues mucho menos va a tener la capacidad de dirigir un país, una nación”.

Alcaldía Cuauhtémoc

Avanzan en rescate de parques públicos

Por lo pronto, sostuvo, en la alcaldía Cuauhtémoc, estamos cambiando la realidad apostándole al tema de seguridad, por ello somos una de las tres principales Alcaldías que disminuyeron el índice de delincuencia; asimismo hemos logrado el rescate de 15 parques públicos que estaban abandonados por el gobierno de Morena.

Todo ello porque que hemos cambiado la forma de gobernar. Todos los días caminamos, brindamos los servicios que demanda la ciudadanía y eso es lo que nos lleva a dar resultados “con presupuesto o sin presupuesto” pues estamos trabajando de la mano de los empresarios.

La funcionaria invitó a los representantes de los medios de comunicación masiva a seguir trabajando, evidenciar lo que está mal pero, a su vez, a que informen de forma correcta.

"No sean parte de seguir difundiendo información falsa como recientemente lo hizo el Grupo Reforma, pues en la alcaldía Cuauhtémoc cuando quieran información yo misma lo atiendo, les brindo todo lo que ustedes necesiten. Así vean que en las alcaldías donde gobierna la Alianza se están haciendo cambios”, destacó la regente.

Alcaldía Cuauhtémoc