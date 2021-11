Reconocen embajadoras mexicanas compromiso de la CDMX en materia ambiental

Embajadoras en México de Armenia, Austria, Finlandia, Irlanda, Reino de Noruega y Nueva Zelandia reconocieron los proyectos en materia ambiental que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Durante un recorrido por el Parque Ecológico de Xochimilco, donde pudieron apreciar los humedales y una chinampa demostrativa, la doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, destacó que uno de los principales objetivos de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desde hace varios años, es requilibrar la ciudad para hacerla más equitativa, más incluyente, más igualitaria y más “hermosa” también.

"Nos queda claro que una ciudad más hermosa, una ciudad con más espacios verdes, una ciudad con más espacios para que la gente goce la vida, que sea más feliz, sea también más productiva, donde hay menores delitos, donde hay menores condiciones de inseguridad. Y es en ese sentido que los proyectos emblemáticos de la jefa de Gobierno se orientan a equilibrar esto y a darle a la ciudad una nueva cara", precisó Robles García.

Comentó a las embajadoras que, desde el inicio de esta administración se trabaja en la recuperación del sistema de ríos, canales y humedales -que afortunadamente todavía existen-, además de revegetar la Ciudad de México, tener más espacios públicos con naturaleza y disminuir los efectos del cambio climático. Las embajadadoras se comprometieron a regresar al Parque Ecológico de Xochimilco en la temporada de lluvias para sembrar un árbol y así contribuir con la revegetación de la ciudad.

"Llevamos más de 23 millones de plantas sembradas en estos tres años de trabajo en el Gobierno de la Ciudad, lo que nosotros hicimos fue incrementar la producción de plantas que tenemos en los viveros y para eso hicimos distintas cosas: mejorar, dar mantenimiento, invertir de manera importante en distintos tipos de insumos y apoyar también a los grupos de productores para que también ellos produjeran parte de la vegetación que nosotros utilizamos. Además hicimos otro trabajo que es recolectar semillas para formar poco a poco un banco de semillas de las especies nativas, propias de la región que nos permitan caminar hacía la recuperación de la biodiversidad y mantener la que la ciudad tiene", agregó la secretaria.

Durante la caminata, Robles García sostuvo que a pesar de los siglos de presión humana que ha vivido la ciudad , ésta sigue manteniendo el 2 por ciento de la biodiversidad del planeta y el 12 por ciento de la biodiversidad del país.

"No solamente hemos pensado en árboles y no es que no nos gusten, al contrario, pero tenemos claro que para que un árbol esté sano necesita muchas más cosas que solamente el estar puesto a lo largo de un camino, de una banqueta o de un bosque, necesitan otras plantas que le acompañen y que permitan que el suelo esté rico, por eso hemos integrado un trabajo muy importante para que sembremos plantas con flor, plantas para polinizadores que nos ayuden a combatir este problema brutal que hay en el mundo de desaparición de este grupo que, además, mantiene más del 80 por ciento de lo que consumimos”, destacó.

Otro de los proyectos que comentó la titular de Sedema a las embajadoras fue el programa Cosecha de Lluvia y que a la fecha se han instalado más de 30 mil sistemas en las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco.

"Una de las cosas que han sido muy atractivas e interesante es que el 65 por ciento de estos hogares, a los que hemos beneficiado, están liderados por mujeres y los testimonios de estas mujeres son maravillosos porque sus testimonios van, por supuesto a la gloria de poder tener agua con la facilidad que no tenían, de disfrutar más tiempo para su vida, algunas que pudieron regresar a trabajar, que han podido volver a estudiar o que simplemente tienen tiempo de descansar porque, como en el resto del mundo, son principalmente las mujeres quienes se ocupan de buscar, de esperar, de conseguir el agua de donde pueda ser”, dijo.

