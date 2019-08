Reconocen escasez de vacuna contra sarampión

Ciudad de México.- A nivel global existe una escasez de la vacuna contra el sarampión que impide que en México haya un abasto suficiente y oportuno del biológico, reconoció Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud (Ssa).



"El problema es una escasez en el mercado global de vacunas. No es culpa de México ni de una acción administrativa", afirmó tras participar en el tercer día del Parlamento Abierto para discutir reformas al sistema de salud.

El funcionario explicó que hay un repunte de sarampión en el mundo, lo que provocó un acaparamiento de vacunas contra esa enfermedad, la cual fue eliminada de México en 2006.

Este repunte provocó una angustia en los mercados globales de vacunas y hay un acaparamiento de vacunas, entonces, no tenemos una proveeduría suficientemente oportuna para México



Además, dijo que la escasez es un fenómeno que se presenta desde hace siete años, porque sólo hay tres proveedores globales.



Sin embargo, afirmó que el pasado viernes, la Ssa concretó la compra de 3 mil 800 dosis de este biológico, que fueron adquiridas a la empresa pública Birmex y que podrían ser distribuidas a finales de octubre, principios de noviembre, máximo hasta diciembre.



"Esto es un periodo máximo de garantía con el que la empresa se cubre, no quiere decir que necesariamente va a llegar hasta diciembre. Hay dos puntos que se pueden hacer más ágiles, que es el trámite aduanal y el trámite de verificación sanitaria, que podrían lograr que lleguen antes las vacunas, quizá a finales de octubre o principios de noviembre".



No obstante, sostuvo que hay pequeñas reservas de la vacuna en el País, por lo que San Luis Potosí, donde recientemente se detectó un caso importado de sarampión, pudo adquirir 2 mil 700 piezas para atender el operativo de contención en torno a ese caso.



López Gatell aseguró que en México no hay brotes autóctonos de sarampión y que los seis casos notificados en lo que va del año, al ser importados, tienen un bajo riesgo de contagio.



Afirmó que dada la histórica buena cobertura vacunal que ha tenido México contra esa enfermedad, el riesgo de propagación es bajo, pese a las malas coberturas de 2016, 2017 y 2018.

Reiteró que se requiere transitar a mecanismos de mayor sustentabilidad en el largo plazo, como ingresar al Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS para tener mejores precios y una garantía de abastecimiento con antelación.