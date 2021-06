Recuerda Sheinbaum 50 años del 'Halconazo' junto a Beatriz Gutiérrez Müller en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la conmemoración de los 50 años de la Masacre del 10 de junio o la Matanza del Jueves de Corpus, ocurrida en la capital durante el periodo de 1971, acompañada de la investigadora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Guitérrez Müller.

La mandataria capitalina estuvo acompañada del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodriguez; la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos; la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la secretaria de Cultura, Vannesa Bohórquez López; la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez Mora, y la directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Guadalupe Ugalde Mancera.

Además, estuvieron presentes sobrevivientes de la matanza, conocida en la historia política del país como el 'Halconazo', orquestado por el presidente Luis Echeverría, quienes formaron parte de la inauguración del memorial Memorias Insurrectas, ubicado en el Faro Cosmos.

Leer más: Expide Claudia Sheinbaum Ley de Evaluación de alcaldías de la CDMX

"La apertura de este espacio cultural es para que todos aquellos que no tienen acceso a otras posibilidades puedan desarrollar aquí todas sus capacidades culturales y artísticas y tengan un espacio de vivencia y de comunidad con las familias, con sus vecinos y que se haga comunidad a partir de este espacio de libertades.

"Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí recordando el 10 de junio de 1971; yo soy de una generación posterior, tenía nueve años cuando fue el 10 de junio, pero mis padres fueron parte de este movimiento estudiantil, particularmente mi madre", recordó la mandataria capitalina.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Asimismo, la científica de la UNAM le entregó a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller un ejemplar del "Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006”, realizado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y distribuido por la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 9 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 344, es decir, 15 espacios más que los registrados el día 8 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 200, es decir, cinco espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 664 mil 844, registro que representa un aumento de 898 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 32 muertes más que forma parte un total de 43 mil 998 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: 8 menores de edad dan positivo a Covid-19 en Tamaulipas

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.