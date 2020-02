Recuperan alumnos instalaciones del CCH Naucalpan 

CIUDAD DE MÉXICO.-Cerca de 25 personas, entre alumnos y maestros, recuperaron las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan.



La escuela entró en paro el 4 de febrero y en asamblea se acordó que cesarían labores por 6 días, es decir; regresarían las instalaciones el próximo lunes. Sin embargo, alumnos acusan que esta decisión fue impuesta por colectivos feministas y encapuchados.

Este sábado, alrededor de las 13:30 horas los estudiantes se presentaron en el plantel ubicado en el Estado de México, tocaron la puerta, mostraron su credencial y señalaron que querían constatar que las instalaciones estuvieran en óptimas condiciones y que no hubiera destrozos.

Los alumnos del CCH Naucalpan pidieron a los paristas el regreso a clases. | Reforma



Los embozados, que no eran más de 10 permitieron el ingreso y al hacerlo, estudiantes empezaron a retirar el mobiliario que fue colocado en las rejas.



"Todos somos alumnos, no queremos paro", expresó una estudiante.



Otro de ellos pidió que respetaran la decisión de la mayoría y se retiraran para no dificultar su vida académica.



"Somos alumnos, venimos por nuestra escuela. Nosotros sí queremos estudiar, ¡con permiso!", les dijo.



"Todos somos alumnos y profesores. No nos tapamos la cara, no tenemos nada que esconder. Todo es legal, todo lo estamos haciendo bien. ¡Quita los botes!", agregó.



Los estudiantes lograron liberar el plantel, pese a reclamos e insultos de los que tenían la escuela tomada.

Al interior hallaron cajetillas de cigarros, pintas y algunos destrozos en puertas y ventanas.