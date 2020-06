Reducir brecha para empleadas del hogar en México

Sinaloa.- Largas jornadas de trabajo, sueldos bajos, falta de educación, empleo sin contrato y carencia de seguridad social son algunas de las dificultades a las cuales se enfrentan trabajadoras y trabajadores del hogar, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Ademas, la pandemia por COVID-19 puede poner en mayor vulnerabilidad la salud y la economía de estos empleados «informales».

En México, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar —lo que equivale a la población en el estado de Tabasco—, que incluye limpieza, cuidado de personas adultas mayores o niños, cocinar y otras labores de la casa. De estas personas, nueve de cada diez son mujeres, según el Inegi.

La situación laboral actual es complicada para este sector, pues algunas personas se quedaron sin empleo y no existen apoyos gubernamentales para ellas. Para quienes continúan empleando a estos trabajadores, el IMSS da opciones en línea para que puedan ser asegurados y también sean pagadas las cuotas obrero-patronales en la banca electrónica.

De esta forma, estos empleados pueden contar con servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica, así como incapacidades o servicio de guarderías; también pueden dar de alta a sus hijos, cónyuges y padres, lo cual reduce su vulnerabilidad en medio de la epidemia por COVID-19.

Trámites del IMSS

Este programa de aseguramiento de trabajadores del hogar existe en México desde el 30 de marzo del 2019, y actualmente es voluntario; es decir, que la ley en nuestro país no obliga a los empleadores a darles seguridad social a estos trabajadores.

Asimismo, el IMSS explica que aunque sean dados de alta, en conformidad con el artículo 343 de la Ley Federal del Trabajo es posible prescindir de sus servicios sin comprobar la causa: «El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con los dispuesto en los artículos 49, fracción IV y 50», indica. Esto ha sido controvertido.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que las leyes del Estado mexicano permiten la discriminación contra los trabajadoras del hogar, como la Ley de Seguridad Social, porque la afiliación al IMSS es voluntaria y no obligatoria, a diferencia de lo que pasa con otras ocupaciones, subraya.

Entonces, si usted ha decidido dar de alta este beneficio para el trabajador del hogar que lo apoya, en el sitio imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar puede obtener mayor información sobre las obligaciones de patrones y empleados. También puede llamar para tener más informes sobre cómo inscribirse o inscribir a la persona trabajadora del hogar a este programa.

El Seguro Social ha dispuesto la línea telefónica 01 800 623 2323. Después debe elegir la opción 0; si usted es el patrón, debe seleccionar después la opción 1; y si usted es la empleada o empleado y está pensando en asegurarse, puede elegir la opción 2. El horario de atención que brinda el instituto es de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y días festivos en horario de 08:00 a 14:00 horas.

Cálculos

En la página del IMSS de internet puede usted acceder a una calculadora que le da el dato de la cuota que debe pagar el trabajador y el empleador al dar de alta a un trabajador del hogar. Entre los requisitos para este programa está que la persona reciba el salario mínimo, por ejemplo 3080.40 pesos al mes, con lo que el patrón debe pagar 904.22 pesos al IMSS, mientras que el empleado nada. Si la persona gana 5069.40 pesos al mes, el patrón debe aportar 1033.83 pesos, y el trabajador 120.39 pesos cada mes.

Puede revisar esto en el enlace siguiente: https://adodigital.imss.gob.mx/ithogar_calculadora/

Beneficios

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que entre los beneficios para las personas que contratan trabajadores del hogar está que cubre a la persona de un accidente de trabajo o de una enfermedad, sea o no grave, porque contará con asistencia médica e incapacidad. Además, estará protegida, pues en caso de un siniestro comprendido en la Ley del Seguro Social, el patrón que paga sus cuotas no será sujeto de un capital constitutivo (es decir, no se le va a requerir que pague hospitalización, medicamentos o indemnización).

Vulnerables

El pasado 14 de mayo, EL DEBATE transmitió que empleadas domésticas que se quedaron sin empleo pedían apoyo de despensas en las calles de Culiacán. Tenían semanas y meses sin trabajar.

Vea la transmisión de EL DEBATE en el siguiente enlace: