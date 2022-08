Reforma Alcaldía Cuauhtémoc reglamento de concejales

La Alcaldía Cuauhtémoc reformó el Reglamento Interior bajo el cual deben regirse los concejales, informó la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

"En ningún caso las sesiones en las que se discuta el presupuesto, el programa de gobierno, los programas especiales, o los bandos de observancia general, podrán ser convocadas con el carácter de privadas", ordena el Reglamento.

Este miércoles, la Gaceta dio a conocer el "Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico en el cual podrá ser consultado el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía reformado".

"Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia", forma parte de las atribuciones del Concejo.

Impide Cuauhtémoc actividades de Bazar del Oro

Comerciantes del Bazar del Oro denunciaron que este fin de semana sus actividades se vieron interrumpidas por las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Los viernes, comerciantes comienzan a armar sus puestos, pero en esta ocasión la Alcaldía no lo permitió.

"Nada más fue el argumento de 'no se va a trabajar, no se va a trabajar, es el reordenamiento y no se va a trabajar. Yo tuve una discusión y me dijeron que eran las órdenes, que no se trabajara", dijo Elizabeth Vázquez, comerciante del Bazar.

El pasado 13 de agosto, Comerciantes del Bazar del Oro discutieron con Cristóbal Curiel, primo de Sandra Cuevas, quien intentó comerciar en el Bazar.

Esa no fue la primera vez, pues los comerciantes ya han tenido enfrentamientos con él; además, indican que Curiel se hace pasar por trabajador de la Alcaldía, con respaldo de las autoridades.

Tras la discusión del 13 de agosto, Curiel fue retirado del bazar escoltado con policías.

"Sandra Cuevas cumplió su amenaza, obviamente la amenaza era que si le hacíamos algo a su gente, iba a haber represalias", añadió.

En un video en poder de este medio se observa a la Alcaldesa Sandra Cuevas amenazando a los comerciantes con cerrar el bazar si es que había riñas en el lugar.

"No quiero alborotos, si hay algún alboroto, si hay algún acto de violencia en contra de las mujeres, en contra de los mayores, yo voy a cancelar ese lugar", dijo la Alcaldesa.

La semana pasada, a los comerciantes les hicieron llegar un documento donde se les citó a las 9 de la mañana el sábado 20 y el domingo 21 en el lugar del Bazar para supuestamente revisar el padrón de comerciantes.

Pero al llegar a la cita, no se les permitió la instalación y se impidió la actividad del Bazar de fin de semana.

"No han dado información oficial, pero al parecer lo que quieren es solamente someternos de tal manera que accedamos a todo lo que nos piden", añadió Vázquez.

La comerciante puntualizó que el Bazar tienen pagado su permiso hasta el mes de octubre.

Te recomendamos leer:

Asimismo, buscarán reuniones con autoridades del Gobierno central para poder llegar a una resolución.