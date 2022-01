Registra CDMX saturación en 6 hospitales de atención a Covid-19; otros 2, a medias

De 32 hospitales con atención a casos de Covid-19 en la Ciudad de México, hasta el momento seis ya están saturados en sus camas generales y otros cinco lo están en las camas con ventilador.

De acuerdo con la página del Gobierno de la Ciudad de México con datos sobre la ubicación y disponibilidad de los puntos de atención, son cuatro los hospitales que ya no pueden recibir más casos, independientemente de su gravedad:

Hospital General de Zona 01 ( IMSS ), alcaldía Benito Juárez

), alcaldía Benito Juárez Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos ( ISSSTE ), alcaldía Álvaro Obregón

), alcaldía Álvaro Obregón Centro Médico Naval ( Semar ), alcaldía Coyoacán

), alcaldía Coyoacán Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (SSa), alcaldía Tlalpan

En tanto que el Hospital Central Militar de la Sedena, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la alcaldía Tlalpan, ya presentan saturación en sus camas generales y alta disponibilidad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el Hospital Militar Chivatito, ya no tiene camas con ventilador.

De igual forma, hasta las 21:30 horas de acuerdo con la página oficial, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, en la alcaldía Tlalpan, tiene ocupación media en las generales y la UCI, toda vez que el Hospital Infantil de México, en la Cuauhtémoc marca disponibilidad media en las camas generales y alta en las de ventilador.

Se le “escaparon” los números

En tanto que destaca que, por la mañana, al reiterar que no se suspenderán las clases presenciales en la CDMX, por no ser necesario, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum justificó su decisión con que no hay saturación de hospitales por Covid-19 en la capital del país, pese al alza en los casos por la variante ómicron.

Al descartar una saturación, luego de que diversos medios han reportado hospitales desbordados en diversas alcaldías durante los últimos días, Sheinbaum aseguró que “no tenemos ese problema en este momento en la ciudad, inclusive el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que normalmente recibe a personas que tienen mayor gravedad, tiene espacios”.

Sin embargo, desde la tarde el INER se reporta sin disponibilidad en sus camas generales, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que también ha sido de los que más casos ha atendido durante la pandemia, se llenó durante la tarde de este miércoles.

Lo que sí resalta es que durante las últimas horas uno de los hospitales que se registraban saturados en la página del Gobierno de la CDMX, pasó a tener disponibilidad media

“Son cerca de 800 personas hospitalizadas que no llegan a la gravedad que llegaron en otro momento, que tienen estancias menores que las que hubo inclusive en la segunda y tercera ola de Covid-19 y al mismo tiempo tiene todos los apoyos médicos y demás”, afirmó Sheinbaum, a la vez que dijo que en caso de que se tengan que aumentar las 9 mil camas con las que se cuenta actualmente, se incrementarán los espacios.