Registran 213 robos en escuelas de la CDMX; materiales escolares, lo más demandado: FGJ

Los primeros siete meses del año, en escuelas de la Ciudad de México se registraron 213 robos, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Esto pese a que en esos meses no hubo clases y las instituciones permanecieron cerradas.

De acuerdo con la dependencia, los objetos que más se han robado han sido materiales escolares como libros de texto, pizarrones y plumones. Sin embargo, también se han llevado equipo de cómputo, tuberías y otros metales.

Leer más: Baja ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 17%: Claudia Sheinbaum

Además de cables, focos, láminas y hasta bancas y tazas del baño.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero han sido las demarcaciones que más robos han sumado, con 59 y 41 respectivamente. Sin embargo, en casi todas las alcaldías hubo instituciones que reportaron estas incidencias delictivas, excepto Cuajimalpa.

Los hechos se cometieron sin importar la hora del día y, de hecho, la mayoría fueron entre las 7:00 horas y el mediodía, aunque también hubo durante la madrugada.

Del 2018 a julio de este año, los centros educativos han sumado mil 203 robos. En todo 2020 hubo 350.

Los robos a escuelas están clasificados como delitos de bajo impacto por lo que, salvo en la base de Datos Abiertos general, la Fiscalía no los incluye en sus reportes mensuales de incidencia delictiva, que contiene los crímenes de alto impacto.

El Gobierno de la CDMX aseguró hace unos meses que el robo a escuela ha sido un problema menor.

"Son muy poquitas donde entraron a robarse una taza de baño o una computadora. En la gran mayoría es algo menor", dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

'Tuvimos que comprar un pizarrón'

Sin pizarrón, ni plumones, así encontró Gabriela Díaz la preparatoria en la que imparte clases, por lo que tuvo que poner de su dinero para comprar su herramienta más importante.

Al miedo del contagio en el regreso a clases, los maestros sumaron la preocupación de no encontrar los objetos completos en las aulas, material didáctico básico para dar sus clases.

"Levantamos la denuncia ante la Fiscalía, porque como son cosas de la SEP, hay que denunciar para que las repongan, pero como el proceso tardó y nos avisaron en mayo que en junio regresábamos, cooperamos entre los maestros y tuvimos que comprar un pizarrón", contó.

También, Díaz tomó de sus bolsillos para comprar plumones, material que igual faltaba.

"Y nos contaron de casos donde hasta el inodoro se llevaron, me parece que es el colmo y muestra esta falta de organización de las autoridades cuando volvimos a clases", contó Díaz.

La profesora imparte la materia de física en una escuela de educación media superior de la Alcaldía Magdalena Contreras, un de las demarcaciones que menor incidencia presentó en carpetas por robos de objetos en escuela, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

"Y no sólo se llevaron los pizarrones, también nos faltaban bancas, que uno dice ¿cómo para qué quieren las bancas? Pero me parece que aprovecharon la oportunidad porque, eso sí, yo no había sabido que entraran a robar en los años que llevo como docente ahí", afirmó la maestra.

Durante todo 2020 y hasta julio de 2021, las escuelas de la CDMX sumaron 563 denuncias por robos de objetos, desde material didáctico, hasta computadoras, sin embargo, también se llevaron objetos inservibles como televisiones descompuestas o equipo tecnológico obsoleto.

"Me parece que más allá de los daños económicos que puedan existir o las pérdidas por los robos, la sensación que nos deja esto es la fragilidad e inseguridad en la que está nuestra institución, o nuestras escuelas".

"Y yo pregunto ¿qué lleva a una persona a robar una escuela? ¿De verdad piensan que puede haber objetos de mucho valor ahí?", cuestionó.

La FGJ ha informado sobre cinco detenciones a personas que cometieron estos delitos durante la pandemia, sin embargo, fueron liberados tras haber cometido robos de menor magnitud, como metales y cables.

Leer más: Conoce la 'Ciudad de los Palacios', una urbe con museos icónicos

Los robos cesaron durante el verano, pues en mayo hubo 60 denuncias, la mitad que en el mes de julio, último del que la Fiscalía ha brindado información.

Así han sido los robos:

Álvaro Obregón: 11

Azcapotzalco: 7

BJ: 5

Coyoacán: 12

Cuauhtémoc: 15

GAM: 41

Iztacalco: 7

Iztapalapa: 59

Magdalena Contreras: 1

Miguel Hidalgo: 13

Milpa Alta: 3

Tláhuac: 18

Tlalpan: 7

Venustiano Carranza: 8

Xochimilco: 6