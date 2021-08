Registran acarreo de comerciantes en casilla de AMLO durante consulta

En la mesa receptora de la sección 4749, que le corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador para la Consulta Polular 2021, se registró acarreo de decenas de comerciantes de la Ciudad de México.

Desde las 08:00 y hasta las 10:00 horas, conductores motonetas arribaron al sitio que le corresponde al representante del Ejecutivo para votar a favor o en contra del juicio a expresidentes.

Afuera de la casilla, se encargaban de la organización de los ciudadanos para que hicieran una fila, lanzando consignas al grito de “queremos votar”.

Leer más: Hoy No Circula lunes 2 de agosto: autos con engomado color amarillo descansan

"Genial, no bastan los 500 millones gastados en la consulta, también de nuestros impuestos se paga el acarreo de la gente para que vaya a la consulta popular, luego que esta gente no se queje cuando las condiciones no sean las que esperaban", indicó el usuario Abdiel DM en Twitter.

VIDEO: Se concentran decenas en casilla del Centro Histórico

En redes sociales, usuarios registraron a personas que se concentraban en las calles aledañas, hasta la calle Jesús María número 5, en la escuela primaria Ponciano Arriaga, a dos cuadras de Palacio Nacional.

Ante ello, elementos del Instituto Nacional Electora (INE) negaron el paso a los presentes, quienes contaban con edades de entre 20 y 40 años.

Leer más: FOTOS: así votó Claudia Sheinbaum durante la Consulta Popular 2021

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron patrullajes en las zonas aledañas al Centro Histórico.