Regresan a 118 reos peligrosos a CDMX

CDMX.- De más de 300 internos enviados a centros penitenciarios de alta seguridad, 118 han sido regresados a penales capitalinos.

Dicha cifra fue reportada por el Subsecretario del Sistema Penitenciario Hazael Ruiz durante una mesa de trabajo con diputados locales del Congreso capitalino.

"Han regresado... o por amparos o calificarlos de no legales los traslados. Los jueces consideran que no se tienen los requisitos, es decir, que no se acredita la peligrosidad de estas personas", señaló él funcionario, al término del encuentro, donde fue cuestionado.

-¿La mayoría de estos reos son ligados con crimen organizado, narcomenudeo?

-Sí, la mayoría de ellos, sí.

-¿Como los de la Unión Tepito?

-Entre otros.

Ruiz Ortega señaló que las solicitudes de traslado a centros de máxima seguridad son permanentes y varían, dependiendo también del número de ingresos.

"Son permanentes, en una semana puedo hacer 15 solicitudes, en un mes, es de manera permanente", abundó.

En octubre, la Secretaría de Gobierno reportó que se habían trasladado a 332 internos de alta peligrosidad a penales federales.

Lo anterior, debido a que las cárceles capitalinas son de seguridad media, por lo que no cuentan con la infraestructura adecuada para alojar a personas con altos perfiles de criminalidad.

Ese mismo mes se hizo el traslado de 140 reos de alta peligrosidad, pertenecientes a los grupos delictivos Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y de la Anti Unión, y de otros dedicados a la extorsión dentro de los mismos penales.