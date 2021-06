Regresan a clases el IEMS y el Instituto "Rosario Castellanos” el próximo 6 de junio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), informa que a partir del lunes 7 de junio regresarán a clases presenciales, de manera gradual y voluntaria, el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario Castellanos".

Así lo indicó la mandataria local, quien estuvo acompañada de la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el regreso a las actividades presenciales será gradual, escalonado y se tomarán todas las medidas sanitarias y de protección contra el Covid-19.

"A partir del 7 de junio abren también las instalaciones, tanto de IEMS como de ‘Rosario Castellanos’, y va a entrar en un proceso paulatino en donde se va a privilegiar, principalmente la regularización, en particular en el IEMS, del último semestre; y, en el caso de la ‘Rosario Castellanos’, de igual manera, pues todo el proceso de regularización y de contacto con sus profesores", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Por su parte, la directora general del IEMS, Silvia Estela Jurado Cuéllar, explicó que el regreso a clases presenciales en el Instituto de Educación Media Superior será bajo el siguiente esquema:

El lunes 7 de junio, abrirán sus puertas todos los planteles del IEMS para el ingreso de personal administrativo.

El martes 8 de junio, se integran los docentes.

El miércoles 9 de junio, ingresarán los estudiantes de sexto semestre de modalidad escolarizada, alrededor de 300 alumnos por cada uno de los 20 planteles, que requieran de una regularización para egresar satisfactoriamente.

Además, la titular indicó que aquellos estudiantes que presenten algún rezago recibirán cursos intersemestrales de regularización del 28 de junio al 10 de julio y del 12 al 15 de julio están programadas las réplicas orales. Posteriormente, del 19 de julio al 7 de agosto iniciará el periodo vacacional.

"Para los alumnos que acudan a regularización se realizará una distribución del espacio en los salones, por lo que se reducirá el aforo de todos los espacios a la mitad, pasando de 30 a 15 estudiantes por salón. Se revisará señalización, ventilación y limpieza", explicó Jurado Cuéllar.

Asimismo, la directora general del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC), Alma Herrera Márquez, señaló que a partir de dicha fecha se implementarán el Programa de Recuperación Académica, lo que implica el reingreso de 3 mil 7 estudiantes, es decir, el 30 % de los 10 mil 23 alumnos matriculados en las cinco unidades académicas: Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco, Justo Sierra y Magdalena Contreras.

"En julio y en agosto viene la recuperación de matrícula y exámenes extraordinarios, y aquí el reingreso va a ser del 50 por ciento de la matrícula, que corresponde a 5 mil 12 estudiantes, también distribuidos a lo largo de los tres horarios con los que operamos presencialmente en el Instituto; también los 7 mil 16 estudiantes restantes seguirán con sus actividades en línea", añadió Herrera Márquez.

Finalmente, la directora compartió que el 95.8% del personal educativo del Instituto Rosario Castellanos ya fue vacunado contra el coronavirus y se realiza el seguimiento para que el restante pueda inmunizarse.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 8%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 8%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 31 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 367, es decir, 19 espacios menos que los registrados el día 30 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 232, es decir, 5 espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 658 mil 220, registro que representa un aumento de 107 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron seis muertes más que se agregan a un total de 42 mil 841.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.