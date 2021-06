Regresan a clases presenciales 120 centros PILARES en CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) que inició la reapertura voluntariade 120 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

La mandataria local agregó que 80 de éstos retomarán actividades esta semana y 40 más la próxima, contando con un aforo del 50% para evitar la propagación del Covid-19.

La capitalina resaltó que el objetivo de los centros PILARES es acercar la educación, la cultura y el deporte a los habitantes de las 16 alcaldías de la CDMX.

Leer más:

"Todos estos espacios tienen internet gratuito y se van a ir abriendo poco a poco; hoy se abren a distancia, es decir, no completamente sino con citas y con la posibilidad de que haya distancia dentro de los espacios cerrados, pero poco a poco van a ir abriendo para utilizarse en toda su capacidad", expresó Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno destacó que se priorizará la atención para personas que no tuvieron contacto con su escuela, así como a niñas, niños y adolescentes indígenas, luego de inaugurar los PILARES “Plaza de la Equidad” en Tepito y de “Perú 88”, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los centros PILARES han atendido a un millón 461 mil 513 personas durante el periodo del 23 de marzo del 2020 al 4 de junio de 2021, quienes produjeron 832 cápsulas educativas, realizaron 466 transmisiones y conformaron un reservorio de materiales integrado por 610 videos.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina; la directora general del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Loredana Montes López; el coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación de SECTEI, Samuel Salinas Álvarez; y el director general de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura, Benjamín González Pérez.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 8 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 329, es decir, 19 espacios más que los registrados el día 7 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 205, es decir, cinco espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 663 mil 946, registro que representa un aumento de 815 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 11 muertes más que forma parte un total de 43 mil 966 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 09 de junio sobre el Covid-19

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.