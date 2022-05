Regresan fotos de desaparecidos a Glorieta de la Palma; acusan burla de Ponte Pila

Por tercera ocasión, familiares de personas desaparecidas volvieron a apropiarse de la Glogrieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México, que nombraron simbólicamente hace varios días como "Glorieta de las y los desaparecidos", para visibilizar la ausencia de sus seres queridos y el lento actuar de las autoridades en México.

Y es que la Red Regional de Familias Migrantes, en conjunto con diversos colectivos de búsqueda, volvieron a pegar fotografías de sus seres queridos en las vallas metálicas de la otrora a cercanas fechas de recibir al nuevo residente de Paseo de la Reforma: un ahuhuete.

Ana Enamorado, madre de José López, joven proveniente de Honduras y desaparecido el 19 de enero de 2010 en Jalisco, habló sobre los muros que instaló el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee más: "Glorieta de las y los desaparecidos", el 'nuevo nombre' de la Glorieta de la Palma en CDMX

"Nos puso esta valla y es exactamente lo que hace con los migrantes, que les ponen las barreras, que les ponen las fronteras para que las personas no crucen al país. Estamos instalando las fotografías de migrantes y es una muestra de los miles de personas migrantes que hay en territorio mexicano desaparecidos. Porque a ellos no los nombran, a ellos no los cuentan, siguen siendo invisibles", dijo.

En tanto, Paola Clérico, de la Red de Enlaces Nacionales (REN), puntualizó sobre la urgencia por reconocer entre los desaparecidos a las personas migrantes.

"Estamos buscándolos a todos. No buscamos nada más a los mexicanos. Buscamos a los desaparecidos. Ya sabemos que hay más de 100 mil, es una cifra oficial, pero hay otra cifra sombra en la que los migrantes están de un lado muy concreto, porque son los grandes olvidados", explicó.

Lee más: Familiares solicitan respetar, de nueva cuenta, la "Glorieta de las y los desaparecidos"

¿Gobierno CDMX "oculta" movimientos de personas desaparecidas?

Los participantes en la concentración realizada este fin de semana denunciaron también que algunas de las fotos fueron arrancadas de las vallas como parte de una respuesta contantemente negativa a su solicitud a Sheinbaum para respetar su lucha y la apropiación a la "Glorieta de las y los desaparecidos".

Araceli González, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, y quien busca a su hijo Eduardo Ramírez y a su Hermano Marcos González, desaparecidos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en 2020, insistió en las fotos retiradas.

Parte de los inconformes que se pronunciaron este fin de semana en la Glorieta de la Palma vieron como burla que las actividades Ponte Pila, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, se llevaran a cabo a la misma hora en que acudieron a colocar las fotografías de sus seres queridos.

Mientras colectivos y madres buscadoras intervinieron las vallas con fotografías de sus desaparecidos, la música animada invadió el espacio e interfirió las palabras por megáfono de Javier Espinosa, padre de Francisco Javier Espinosa, joven desaparecido en 2007, en Aguascalientes.

"Que la sociedad sepa que hay un problema, que le puede ocurrir. Hoy estamos nosotros que ya nos pasó de este lado, las otras personas del otro lado no saben cuándo pudieran estar aquí", expresó.

Marisol Valencia, madre de Carlos Salazar Valencia, joven desaparecido el 10 de enero del presente año, y quien salió de la Ciudad de México rumbo al norte del país, opinó sobre los animadores de Ponte Pila, ya que bailaban con entusiasmo cerca de las vallas.

Te invitamos a leer:

"Es una posición de burla hacia nuestro dolor, porque nosotros no estamos aquí por gusto. Es muy respetable todos los eventos que pueda implementar el gobierno, pero ante todo debe de haber un respeto. Nosotros estamos aquí porque nos desaparecieron a nuestros familiares. Es para que vean el dolor que tenemos día a día", afirmó.

El gobierno capitalino también instaló una carpa y conos para los practicantes de patinaje, tapando las letras de Glorieta de las y los desaparecidos, ubicadas al centro de las vallas.