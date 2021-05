Regresan los conciertos en Bellas Artes; inician con programa de Ópera

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, llevarán a cabo un programa de conciertos presenciales en el Palacio de Bellas Artes y en el Museo Nacional de Arte (Munal), luego de la pausa de eventos presenciales a causa de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

Los recitales, que forman parte del programa #VolverAVerte, se ofrecerán los días 21, 23, 29 y 30 de mayo, además del 4 y 5 de junio, con estrictas medidas sanitarias para el cuidado de la salud de audiencias, intérpretes y personal de los recintos culturales.

El ciclo inició con un concierto de gala para recordar el 120 aniversario luctuoso de Giuseppe Verdi, quien ha sido reconocido especialmente por sus creaciones operísticas, interpretado por el grupo vocal Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer.

Leer más: Covid-19: regreso a clases presenciales será gradual, afirma UNAM

El programa incluirá dos conjuntos de Seis canciones (Seste Romanze) publicados en 1838 y 1845, los cuales son una síntesis de sus obras vocales de gran formato, repertorio que será presentado en un segundo recital en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, este 23 de mayo.

A su vez, Erik Cortés Alcántara, de los Concertistas de Bellas Artes, dará un recital de piano el próximo sábado 29 de mayo a las 11:30 horas, en el Salón de Recepciones del Munal, cuyo programa incluye la Fantasía en Do menor, KV 475, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Por su parte, el domingo 30 de mayo a las 13:00 horas, el ensamble de jazz Roberto Aymes Trío inaugurará la Terraza poniente del Palacio de Bellas Artes como espacio de concierto al aire libre. Interpretará música de Jerome Kern, Duke Ellington, Charlie Parker, Roger Ram Ramírez, Bobby Timmons, Johnny Green y George Gershwin.

Para celebrar este esperado reencuentro entre público y el arte musical, las presentaciones serán gratuitas con boleto de control de acceso y aforo de 30% en el Salón de Recepciones del Munal y en luneta, que será la única área abierta en la Sala Principal de Palacio de Bellas Artes.

"A fin de continuar con el cuidado mutuo y responsable de la salud, se implementará el protocolo sanitario en cada una de las áreas de los recintos en los que tendrán lugar los conciertos de las agrupaciones artísticas del INBAL, con la instalación de un filtro con tapete desinfectante, aplicación de gel antibacterial, la revisión de la temperatura, así como el uso obligatorio de cubreboca. El cronograma está sujeto a los semáforos epidemiológicos", dijo la institución a través de un comunicado.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 11%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 11%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 22 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 555, es decir, es decir 57 espacios menos que los registrados el día 21 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 291, es decir, 31 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 653 mil 784, que representa un aumento de 595 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 26 más, que se agregaron a un total de 42 mil 697.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 23 de mayo sobre el Covid-19

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.